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Лица, стоящие на учете в милиции и задолжающие по коммуналке добровольно приняли участие в субботнике в Минске

14 октября 2012 09:54
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Новости Беларуси. Субботу 13 октября впору назвать озеленительной. К примеру, только в Заводском районе высадили больше 50 вязов.  Чтобы Минск стал зелёным оазисом, применяют бестравматичную подвязку.

Александр Новик, старший инспектор группы информации и  общественных связей Центрального РУВД Минска:
Мероприятие по уборке мусора, в котором принимают участие лица, которые состоят на учёте в органах внутренних дел. А также которые имеют задолженности по коммунальным платежам. Все лица прибыли на добровольной основе, чтобы заняться общественно-полезным трудом.

Людмила Яцкевич — заместитель директора ЖЭС №89 Центрального района Минска:
Сегодня помогают нам убирать несанкционированные свалки в частном секторе. Очень хорошо работают и мы рады, спасибо им за помощь.

Высший пилотаж в субботнике традиционно демонстрируют студенты. Каждый из них отметил по одному пунктику в личном плане: дом-сын-дерево. Как результат, на Нестерова — рябиновый сад.

# общество # Субботники в Беларуси # Благотворительность

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