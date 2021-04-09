Когда берёзовый листок станет размером с копейку. Как узнать, не пора ли сажать картошку?

Новости Беларуси. Дашковская опытная станция уже продала половину семенного картофеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За могилевской бульбой люди едут из соседних областей, а все ради того, чтобы кинуть в землю надежные клубни. Про истоки картофельного дела расскажет Юлия Мычка.

Галина Орехова, лаборант Могилевской областной сельскохозяйственной опытной станции НАН Беларуси:

Вот я взяла растение, аккуратно его достаю и начинаю черенковать. Между каждым лепестком есть междуузлие, мы их аккуратно расчеренковываем.

Через руки Галины Евгеньевны в день проходит около тысячи таких пробирок. Она, как картофельный хирург, клонирует растение. Почти ювелирная работа требует стерильной чистоты. Специалисты делают черенкование в ламинарных боксах. Нежный росток может погибнуть даже от одной пылинки.

Галина Орехова:

Я в этой профессии уже 30 лет, черенкую растения. Мне работа эта нравится. Конечно, я переживаю, за каждый рабочий день свой переживаю, чтобы мое растение выросло.

Простыми словами, картошку здесь размножают. Крошечный листик помещают в питательную среду – ангар. Потом окрепшую рассаду высадят в парниках, на следующий год клубни отправятся в землю, урожай соберут и следующей весной снова посадят. И только картофель в третьем поколении сможет стать элитным посевным материалом. Важно, что он не только вкусный, но и устойчивый к заболеваниям разного вида.

Вера Куксова, заведующая лабораторией Могилевской областной сельскохозяйственной опытной станции НАН Беларуси:

Вот эти растения, которые, можно сказать, мы недавно посадили. Первые четыре дня у них идет корнеобразование, потом выпрыгивает маленький такой череночек и идет рост всего растения. В течение месяца мы получаем полноценные растения, которые можно будет высаживать уже в грунт.

Юлия Мычка, корреспондент:

В начале года опытная станция приобретает 300 таких пробирок в Научно-практическом центре при Академии наук. С помощью размножения, черенкования их количество вырастает в 300 раз. И у них очень высокая стоимость. Например, одна такая пробирка стоит 100 рублей. Любопытно, что есть и картофель с моим именем, сорт Юлия.