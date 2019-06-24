Прямой эфир

Когда бег помогает. Мобильный оператор velcom | A1 завершил благотворительную акцию #velcombegom

24 июня 2019 17:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В главной фан-зоне II Европейских игр прошла церемония награждения победителей соревнований по легкой атлетике. Впервые церемониал вышел за границы спортивных арен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда бег помогает. Мобильный оператор velcom | A1 завершил благотворительную акцию #velcombegom-1

Разделить радость побед собрались сотни людей – болельщики, официальные лица, спортсмены. Кстати, для каждой церемонии организаторы форума подготовили отдельный сценарий и уникальное музыкальное сопровождение. С подробностями – корреспондент Алена Сырова.

Когда бег помогает. Мобильный оператор velcom | A1 завершил благотворительную акцию #velcombegom-4

Алена Сырова, СТВ:
Завершилась церемония награждения. Наградили лучших из лучших. Напомним, на пьедестале белорусы.

Здесь, на площадке у Дворца спорта, состоялась еще одна торжественная церемония. Мобильный оператор velcom | A1 завершил свою благотворительную акцию. С 12 мая все любители бега могли оказать помощь. Сделать это было очень просто. Ребята бегали, на своих фитнес-браслетах отмечали километры: за каждый километр – по одному рублю. И так собрали 200 тысяч белорусских рублей. Все они отправятся в поддержку центров паралимпийской подготовки спортсменов.

Когда бег помогает. Мобильный оператор velcom | A1 завершил благотворительную акцию #velcombegom-7

Когда бег помогает. Мобильный оператор velcom | A1 завершил благотворительную акцию #velcombegom-9

Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom | A1:
Общей инициативой мы выступили за то, чтобы результаты всех беговых дистанций, которые проходят в рамках всего чемпионата, будут включены в зачет velcombegom. Это порядка 350 километров.

Кроме этого, 7700 километров в копилку velcombegom нам подарила эстафета «Пламя мира», которая пробежала практически всю Беларусь.

Мы сообщаем официально о том, что пятый сезон #velcombegom завершается.

Когда бег помогает. Мобильный оператор velcom | A1 завершил благотворительную акцию #velcombegom-12

Когда бег помогает. Мобильный оператор velcom | A1 завершил благотворительную акцию #velcombegom-14

Когда бег помогает. Мобильный оператор velcom | A1 завершил благотворительную акцию #velcombegom-16

Когда бег помогает. Мобильный оператор velcom | A1 завершил благотворительную акцию #velcombegom-18

Когда бег помогает. Мобильный оператор velcom | A1 завершил благотворительную акцию #velcombegom-20

# Европейские игры # общество # Николай Бределев # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Робофутбол – это когда собираешь двоих». Гимназисты из Мяделя завоевали 9 дипломов на международном турнире по робототехнике
24 июня 2019 17:47

«Робофутбол – это когда собираешь двоих». Гимназисты из Мяделя завоевали 9 дипломов на международном турнире по робототехнике

«Я просто добросовестно выполняю свою работу». Врач из Слуцка стал лучшим хирургом Беларуси
24 июня 2019 17:44

«Я просто добросовестно выполняю свою работу». Врач из Слуцка стал лучшим хирургом Беларуси

«Возможность болеть одной командой». Что происходит на областной фан-зоне в Молодечно во время II Европейских игр
24 июня 2019 17:41

«Возможность болеть одной командой». Что происходит на областной фан-зоне в Молодечно во время II Европейских игр