Когда бег помогает. Мобильный оператор velcom | A1 завершил благотворительную акцию #velcombegom

Новости Беларуси. В главной фан-зоне II Европейских игр прошла церемония награждения победителей соревнований по легкой атлетике. Впервые церемониал вышел за границы спортивных арен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разделить радость побед собрались сотни людей – болельщики, официальные лица, спортсмены. Кстати, для каждой церемонии организаторы форума подготовили отдельный сценарий и уникальное музыкальное сопровождение. С подробностями – корреспондент Алена Сырова.

Здесь, на площадке у Дворца спорта, состоялась еще одна торжественная церемония. Мобильный оператор velcom | A1 завершил свою благотворительную акцию. С 12 мая все любители бега могли оказать помощь. Сделать это было очень просто. Ребята бегали, на своих фитнес-браслетах отмечали километры: за каждый километр – по одному рублю. И так собрали 200 тысяч белорусских рублей. Все они отправятся в поддержку центров паралимпийской подготовки спортсменов.

Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom | A1:

Общей инициативой мы выступили за то, чтобы результаты всех беговых дистанций, которые проходят в рамках всего чемпионата, будут включены в зачет velcombegom. Это порядка 350 километров.

Кроме этого, 7700 километров в копилку velcombegom нам подарила эстафета «Пламя мира», которая пробежала практически всю Беларусь.

Мы сообщаем официально о том, что пятый сезон #velcombegom завершается.