«Я просто добросовестно выполняю свою работу». Врач из Слуцка стал лучшим хирургом Беларуси

Новости Беларуси. Слуцкий врач Дмитрий Цариков стал лучшим хирургом страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В профессии он более 30 лет. Притом всё это время за здоровье пациентов неизменно борется в Слуцкой районной больнице.

Дмитрий Цариков проводит все виды операций. Особый вклад врач внес в развитие эндоскопической диагностики. Поэтому неслучайно, что в его руках высшая награда для медика – звание «Врач года Беларуси».