«Я просто добросовестно выполняю свою работу». Врач из Слуцка стал лучшим хирургом Беларуси
Новости Беларуси. Слуцкий врач Дмитрий Цариков стал лучшим хирургом страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В профессии он более 30 лет. Притом всё это время за здоровье пациентов неизменно борется в Слуцкой районной больнице.
Дмитрий Цариков проводит все виды операций. Особый вклад врач внес в развитие эндоскопической диагностики. Поэтому неслучайно, что в его руках высшая награда для медика – звание «Врач года Беларуси».
Дмитрий Цариков, заведующий отделением хирургии Слуцкой центральной районной больницы:
Я просто добросовестно выполняю свою работу. Каждый день учу своих учеников относиться так же к избранной профессии.
Очень приятно, безусловно, получать во Дворце Республики подобную награду.
Олег Лесников, главный врач Слуцкой центральной районной больницы:
Подтверждает то, что хирургическая служба в нашем учреждении оказывается на высочайшем уровне. Есть все задатки для того, чтобы она развивалась в дальнейшем и очень успешно.
Благодаря слуцкому хирургу районная больница получила в подарок новое профессиональное оборудование. Оно позволит вести операции с самой высокой точностью.