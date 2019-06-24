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«Я просто добросовестно выполняю свою работу». Врач из Слуцка стал лучшим хирургом Беларуси

24 июня 2019 17:44
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Новости Беларуси. Слуцкий врач Дмитрий Цариков стал лучшим хирургом страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В профессии он более 30 лет. Притом всё это время за здоровье пациентов неизменно борется в Слуцкой районной больнице.

Дмитрий Цариков проводит все виды операций. Особый вклад врач внес в развитие эндоскопической диагностики. Поэтому неслучайно, что в его руках высшая награда для медика – звание «Врач года Беларуси».

«Я просто добросовестно выполняю свою работу». Врач из Слуцка стал лучшим хирургом Беларуси-1

«Я просто добросовестно выполняю свою работу». Врач из Слуцка стал лучшим хирургом Беларуси-3

Дмитрий Цариков, заведующий отделением хирургии Слуцкой центральной районной больницы:
Я просто добросовестно выполняю свою работу. Каждый день учу своих учеников относиться так же к избранной профессии.

Очень приятно, безусловно, получать во Дворце Республики подобную награду.

«Я просто добросовестно выполняю свою работу». Врач из Слуцка стал лучшим хирургом Беларуси-6

Олег Лесников, главный врач Слуцкой центральной районной больницы:
Подтверждает то, что хирургическая служба в нашем учреждении оказывается на высочайшем уровне. Есть все задатки для того, чтобы она развивалась в дальнейшем и очень успешно.

Благодаря слуцкому хирургу районная больница получила в подарок новое профессиональное оборудование. Оно позволит вести операции с самой высокой точностью.

# Врачи Беларуси # общество # Дмитрий Цариков # Олег Лесников # Фотофакт

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