«Робофутбол – это когда собираешь двоих». Гимназисты из Мяделя завоевали 9 дипломов на международном турнире по робототехнике

Новости Беларуси. Гимназисты из Мяделя завоевали 9 дипломов на международном турнире по робототехнике, который прошел в Минске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Больше всего они удивили жюри и выделились тем, что единственные при программировании использовали язык Python.