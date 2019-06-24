«Робофутбол – это когда собираешь двоих». Гимназисты из Мяделя завоевали 9 дипломов на международном турнире по робототехнике
Новости Беларуси. Гимназисты из Мяделя завоевали 9 дипломов на международном турнире по робототехнике, который прошел в Минске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Больше всего они удивили жюри и выделились тем, что единственные при программировании использовали язык Python.
Всего в соревновании приняли участие около 1200 человек из более 60 городов Беларуси и ближнего зарубежья. Разработанные роботы играли в футбол, устраивали гонки, рисовали на бумаге, а также боролись, как настоящие сумоисты.
Владимир Русак, учащийся гимназии № 1 Мяделя:
Занялся робототехникой с 4 класса.
Робофутбол – это когда собираешь двоих: один – вратарь, второй – атакующий.
Никита Берняк, учащийся гимназии № 1 Мяделя:
Мы начали тренироваться и делать программу. У нас был чертежник-робот, и на поликарбонате мы рисовали по точкам.
Теперь юные робототехники готовятся к национальному отборочному этапу, который пройдет в сентябре. В случае победы они представят нашу страну на Всемирной олимпиаде роботов, которая состоится в ноябре в Венгрии.