Кодекс о земле. Какие изменения появились в законодательстве?

Купить приглянувшийся надел по льготной цене, решить земельный спор в кратчайшие сроки, узаконить самовольное строительство. Новая редакция Кодекса о земле коренным образом изменит жизнь сельчан и поможет сделать первый шаг навстречу мечте – стать хозяином собственной усадьбы вдали от города.

Зарина Залевская, адвокат Минской областной коллегии адвокатов: Расширены площади земельного участка, которые гражданин может получить. Дело в том, что по предыдущему кодексу граждане могли получить до 25 соток в собственность или пожизненно наследуемое владение. В настоящий момент граждане могут полить для строительства и обслуживания жилого дома до 1 гектара. Для сельскохозяйственных нужд граждане могут получить до 4 гектаров.

Согласно изменениям в законодательстве, которые вступают в силу уже 1 января 2023 года, местные исполнительные комитеты смогут предоставлять гражданам заветные сотки без проведения аукционов, а также решать земельные споры без внесения изменений в планы участков. Были затронуты и вопросы раздела земли.

Зарина Залевская:

Когда у бабушки есть земля 25 соток, на ней она хочет возвести еще один дом, то по предыдущим законодательным актам это было делать запрещено. То есть на одном земельном участке предполагался один дом. В настоящий момент земельный участок может быть разделен. Если не нарушаются строительные, градостроительные, санитарные и эпидемиологические нормы.

Строительная амнистия для владельцев самовольных построек – еще одно важное новшество.