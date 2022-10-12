Режим дня очень важен. Как сохранить психическое здоровье?

Для благоприятного функционирования жизни важно сохранять свое психическое здоровье, потому как от него зависит наша продуктивность и успех в тех или иных сферах. Оно значительно влияет на нашу личную, общественную и социально-экономическую жизнь.

Дмитрий Лайша, психиатр-нарколог, гештальт-терапевт:

Согласно Всемирной организации здравоохранения, психическое здоровье – это такое состояние благополучия, при котором человек способен продуктивно работать, вносить вклад в сообщество, которому он принадлежит, адаптивно отвечать на какие-то привычные стрессовые ситуации и максимальным образом реализовывать свой потенциал. И на психическое здоровье, и на здоровье в целом влияет ряд факторов. Это биологические, психологические и социальные причины. К биологическим можно отнести и генетическую предрасположенность, набор предрасположенностей, с которым человек рождается. Если говорить про психическое здоровье, то это тип нервной системы, темперамент.

Иван Коноразов, психиатр-нарколог:

Первое, что очень сильно влияет на психическое здоровье людей – это нормальный режим сна и бодрствования, все мы испытываем определенную какую-то усталость, если мы ежедневно работаем, если работа напряженная какая-то. Это адекватно реагировать на те события, которые происходят с человеком, это адекватно реагировать на различные стрессовые моменты. В становлении нашей психики особенно важными являются первые годы жизни, тип воспитания и взаимоотношения с родителями, а также отсутствие или наличие в этот период каких-либо психотравмирующих событий. Дмитрий Лайша:

Детей нужно любить. Есть ряд хороших научно-популярных книг, которые я рекомендую почитать родителям, одна из них называется «Как любовь формирует мозг ребенка», а вторая – это книга Людмилы Петрановской «Тайна опор». Детский возраст – это критически важный период, который закладывает фундамент психического здоровья всей жизни человека.

Психическое здоровье – это, во-первых, хороший контакт с реальностью, способность понимать какие-то социальные сигналы. Сюда же мы относим достаточно четкое представление о себе и о других людях. Кроме того, важно соблюдать режим сна и отдыха, чтобы не допустить развития различных заболеваний и выгорания. Дмитрий Лайша:

Важно организовать себе поддерживающую среду, то есть это среда единомышленников, среда людей, которые тебя понимают, важно, на мой взгляд, интересоваться в принципе психическим здоровьем, интересоваться психологией для того, чтобы лучше понимать себя, лучше понимать, что со мной происходит. Иван Коноразов:

Если человек чувствует себя комфортно, если он адекватно воспринимает себя и то, что с ним происходит, если он может планировать, если у него адекватная, будем так говорить, оценка окружающих событий, если его близкие не обращают его внимание на какие-то вопросы, можно сказать, что человек психически здоров.