Ко II Европейским играм в Ленинском районе высадят не меньше 5500 деревьев

Новости Беларуси. Масштабная кампания по благоустройству развернулась вблизи стадиона «Динамо». Реконструируют сразу четыре сквера. На благоустройство выделили 1,5 миллиона рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

До мая переложат пешеходные дорожки и установят новые малые архитектурные формы. Ко II Европейским играм на территории Ленинского района, одного из самых молодых и зеленых в Минске, высадят не меньше 5500 деревьев и порядка 25 тысяч кустарников.

Евгений Чичелис, заместитель директора строительной компании:

Проектом предусмотрена установка урн, установка скамеек в стиле, в котором сейчас выполнен «Динамо». Работы по сетям наружного освещения, и как завершающий этап – озеленение территории с посадкой растений, кустарников, деревьев.

Кстати, есть на территории Ленинского района и деревья-старожилы. Некоторым уже больше 200-300 лет. Где сегодня можно отыскать наиболее экзотичные, и какое отношение к этому имеет 10 княжеских родов?