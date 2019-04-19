Прямой эфир

Ко II Европейским играм в Ленинском районе высадят не меньше 5500 деревьев

19 апреля 2019 19:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Масштабная кампания по благоустройству развернулась вблизи стадиона «Динамо». Реконструируют сразу четыре сквера. На благоустройство выделили 1,5 миллиона рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ко II Европейским играм в Ленинском районе высадят не меньше 5500 деревьев-1

До мая переложат пешеходные дорожки и установят новые малые архитектурные формы. Ко II Европейским играм на территории Ленинского района, одного из самых молодых и зеленых в Минске, высадят не меньше 5500 деревьев и порядка 25 тысяч кустарников.

Ко II Европейским играм в Ленинском районе высадят не меньше 5500 деревьев-4

Евгений Чичелис, заместитель директора строительной компании:
Проектом предусмотрена установка урн, установка скамеек в стиле, в котором сейчас выполнен «Динамо». Работы по сетям наружного освещения, и как завершающий этап – озеленение территории с посадкой растений, кустарников, деревьев.

Ко II Европейским играм в Ленинском районе высадят не меньше 5500 деревьев-7

Кстати, есть на территории Ленинского района и деревья-старожилы. Некоторым уже больше 200-300 лет. Где сегодня можно отыскать наиболее экзотичные, и какое отношение к этому имеет 10 княжеских родов?

Ко II Европейским играм в Ленинском районе высадят не меньше 5500 деревьев-10

Ответы всю неделю искали авторы проекта «Большой город». Смотрите 21 апреля на СТВ в 10:30.

# Европейские игры # общество # Евгений Чичелис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«То, о чём он говорит – это всё реально»: реакция минчан на Послание Президента
19 апреля 2019 19:59

«То, о чём он говорит – это всё реально»: реакция минчан на Послание Президента

Для питания участников II Европейских игр будут использоваться белорусские продукты
19 апреля 2019 17:04

Для питания участников II Европейских игр будут использоваться белорусские продукты

Александр Лукашенко: «Если кто-то хочет закрыть интернет, какой-то отдельный интернет создать – это всё чепуха»
19 апреля 2019 16:50

Александр Лукашенко: «Если кто-то хочет закрыть интернет, какой-то отдельный интернет создать – это всё чепуха»