Почти 500 специалистов стали выпускниками факультета переподготовки Института госслужбы Академии управления при Президенте Республики Беларусь

Новости Беларуси. 21 июня в Минске дипломы получили люди, уже состоявшиеся в профессии. Почти полтысячи успешных специалистов стали выпускниками факультета переподготовки Института госслужбы Академии управления при Президенте.

Среди них – руководители ведомств, крупных предприятий и организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Бреус, заместитель директора дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:

Мне кажется, что большой плюс Академии управления в том, что сюда приезжают люди с самых разных регионов со своими проблемами. Это руководители организаций, руководители предприятий. А когда общаешься с ними, то понимаешь, так какие же темы волнуют людей в регионах и понимаешь как освещать те или иные события. Так что журналистам это, конечно же, очень полезно.

Александр Огородников, заместитель министра промышленности Республики Беларусь:

Два года, проведенные в Академии, – это школа. Школа, во-первых, хорошая в плане полученных знаний. Нам дают именно последние знания, которые есть сегодня. А второе – это круг общения.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

География нашей республики представлена в полном объеме. Здесь присутствуют начиная от уровня района, предприятия, заканчивая руководителями крупных наших государственных органов. Этот процесс циклический. Вот сегодня мы выпускаем, а 22 июня мы уже заканчиваем набор слушателей, новых абитуриентов, слушателей, которые будут учиться.

Александр Курдеко, ректор Государственной сельскохозяйственной академии:

Обновить уже имеющиеся навыки, умения – это дорогого стоит. Это, как говорят спортсмены, открывается второе дыхание. И как раз это позволяет работать на качественно новом уровне.