Ко дню памяти Александра Тихановича в Минске прошла добрая акция «Любовь в подарок»

Проявить милосердие и подарить добро тем, кто в этом нуждается. Акция «Любовь в подарок» накануне дня памяти народного артиста Александра Тихановича объединила сотни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музыкант, певец и человек с большим сердцем помимо творческого наследия, оставил прекрасный пример неподдельной доброты.