Ко дню памяти Александра Тихановича в Минске прошла добрая акция «Любовь в подарок»
Проявить милосердие и подарить добро тем, кто в этом нуждается. Акция «Любовь в подарок» накануне дня памяти народного артиста Александра Тихановича объединила сотни людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Музыкант, певец и человек с большим сердцем помимо творческого наследия, оставил прекрасный пример неподдельной доброты.
Его не стало 28 января 2017-го. И вот уже вторую годовщину родные и друзья артиста отмечают без громких речей, а большим добрым делом.
Анастасия Тиханович, певица:
Второй год уже в память о народном артисте Беларуси Александре Тихановиче проходит такая добра акция, которая называется «Любовь в подарок». Очень хочется, чтобы сегодня все состоялось. Вот только-только у нас уже первые люди с добрыми сердцами, которые собрались и пошли за первыми покупками.
Игорь Бакиновский:
Я пришел сюда сознательно и поэтому хочу внести свою лепту, купить там все, что угодно – макароны, салфетки – для того, чтобы помочь нуждающимся.
В 2019 году акция направлена на поддержку проекта «Помощь бездомным». Так, в торговом центре организовали благотворительный сбор продуктов питания, средств гигиены и лекарств для социальной столовой. А также в приюты уже доставлены 120 горячих обедов.