Александр Лукашенко поздравил учёных с Днём белорусской науки

Новости Беларуси. День белорусской науки отмечают 27 января в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С профессиональным праздником представителей сферы поздравил Александр Лукашенко:

«Благодаря сохранению традиций, инновационной активности белорусских исследователей наша наука динамично развивается, следуя стратегическим целям государства. Способствует экономическому росту, укреплению национальной безопасности и суверенитета страны.

Убеждён, что ваши талант и трудолюбие, прорывные научные разработки будут и впредь поддерживать международный имидж Беларуси – страны с высоким уровнем интеллектуального и человеческого капитала». Говорится в поздравлении главы государства.