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В Минске проходит финальный отборочный раунд на юридический конкурс им. Джессопа

27 января 2019 14:30
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Новости Беларуси. Финальный отборочный раунд на юридический конкурс имени Джессопа проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит финальный отборочный раунд на юридический конкурс им. Джессопа-1

Имитация рассмотрения дела международным судом ООН покажет, кто из белорусских студентов достоин представить нашу страну на состязании в Вашингтоне.

В Минске проходит финальный отборочный раунд на юридический конкурс им. Джессопа-4

На повестке дня – вопросы защиты исчезающих видов животных и ответственность государства за деградацию окружающей среды. Судебный процесс проходит на английском языке.

В Минске проходит финальный отборочный раунд на юридический конкурс им. Джессопа-7

Лесли Бенн, исполнительный директор Международной ассоциации студентов-юристов:
Я очень впечатлена уровнем проведения раундов в Беларуси. Надо сказать, что они одни из самых быстро растущих в мире, и в этом году вошли в топ-10 по количеству участвующих команд. Как результат, белорусские студенты традиционно добиваются хороших результатов в Вашингтоне.

В Минске проходит финальный отборочный раунд на юридический конкурс им. Джессопа-10

Максим Шибун, студент факультета права БГЭУ:
Вообще, это мой второй раз в Джессопе. В прошлом году мы участвовали впервые. Мы поняли, что у нас есть перспективы.

Мы готовились практически каждый день, без перерывов, вплоть до сегодняшнего дня. В принципе, можем сказать, что этот результат оправдан.

В Минске проходит финальный отборочный раунд на юридический конкурс им. Джессопа-13

Конкурс имени Джессопа – крупнейший и самый престижный в мире. Оценивают ребят ведущие юристы из 14 стран. А команда-победитель уже весной отправится в столицу США на международные раунды.

# Конкурс # общество # Максим Шибун # Лесли Бенн # Фотофакт

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