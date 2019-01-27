В Минске проходит финальный отборочный раунд на юридический конкурс им. Джессопа

Новости Беларуси. Финальный отборочный раунд на юридический конкурс имени Джессопа проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Имитация рассмотрения дела международным судом ООН покажет, кто из белорусских студентов достоин представить нашу страну на состязании в Вашингтоне.

На повестке дня – вопросы защиты исчезающих видов животных и ответственность государства за деградацию окружающей среды. Судебный процесс проходит на английском языке.

Лесли Бенн, исполнительный директор Международной ассоциации студентов-юристов: Я очень впечатлена уровнем проведения раундов в Беларуси. Надо сказать, что они одни из самых быстро растущих в мире, и в этом году вошли в топ-10 по количеству участвующих команд. Как результат, белорусские студенты традиционно добиваются хороших результатов в Вашингтоне.

Максим Шибун, студент факультета права БГЭУ:

Вообще, это мой второй раз в Джессопе. В прошлом году мы участвовали впервые. Мы поняли, что у нас есть перспективы.

Мы готовились практически каждый день, без перерывов, вплоть до сегодняшнего дня. В принципе, можем сказать, что этот результат оправдан.