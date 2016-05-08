Ко Дню герба и флага: экскурсия во Дворец Независимости, где хранятся почти все флаги мира

Новости Беларуси. Белорусские города и села утопают в эти дни в красно-зеленых полотнищах с национальным белорусским орнаментом. И для этого есть несколько поводов. Разумеется, 9 мая – День Победы, а еще сегодня, 8 мая, День герба и флага. Так сказать, профессиональный праздник наших главных государственных символов. А вот поводов поднять наш флаг в эти дни гораздо больше.

Это и чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге, где завтра наши сыграют с канадцами, кстати, Канада сегодня отменила санкции в отношении Беларуси, вслед за Евросоюзом и США. И наши флаги в этих странах все чаще можно встретить на офисах белорусских представительств и совместных компаний. Это и Стокгольм, где уже в ближайшие дни под белорусским флагом мы будем болеть за нашего IVAN в полуфинале и, надеюсь, финале «Евровидения». Да и на родине наш флаг все чаще соседствует со своими «коллегами» из некогда экзотических для нас стран, а сегодня надежных и выгодных партнеров и даже друзей, как например, Объединенные Арабские Эмираты на неделе. А сейчас с помощью корреспондента программы «Неделя» на СТВ мы впервые отправимся в самую тайную комнату государственного протокола, где хранятся все флаги мира.

Это уникальные кадры. Специальная комната для хранения флагов во Дворце Независимости. Попасть сюда постороннему человеку практически невозможно. Туда, где хранят государственные символы, доступ имеет узкий круг специалистов. Здесь лишь небольшая коллекция полотнищ. Всего их порядка тысячи – государственные символы всех стран, представители которых побывали с официальным визитом в Беларуси.

Наталья Павловец, ведущий специалист комплекса «Дворец Независимости»:

Флаги, которые чаще всего используются во Дворце Независимости, хранятся в этом помещении. Они одеты на флагштоки, закручены специальным образом и полностью готовы к использованию. Еще у нас есть часть флагов, которые хранятся в сложенном виде в складских помещениях – на стеллажах, полках при определенной температуре, влажности.

Эти символы на госслужбе – непременные участники встреч на самом высоком уровне. Обязательные атрибуты – свидетели внешней политики лучше всяких слов расскажут векторах внешней политики государства. Они будто подтверждают основные принципы: Беларусь делает ставку на открытость, принципиальность и гибкость.

Наталья Павловец, ведущий специалист комплекса «Дворец Независимости»:

Скажем, флаг Российской Федерации. Мы очень часто выставляем этот флаг. Поэтому здесь цвета не так играют, вмятинки видны, кончик загнулся, не совсем ровная кромка.

Главный символ государственности всегда безупречен. Перед тем, как флаг займет свое место в зале для заседаний, его достанут из хранилища и тщательно отпарят. Теперь перемещать его можно с ювелирной точностью и осторожностью. Держать только за специальную подставку. Одно неловкое движение – и на нежной ткани остаются заломы и следы от рук.

Юлия Бешанова, СТВ:

Во Дворце Независимости готовятся к визиту на самом высоком уровне. Торжественная встреча Президента Республики Беларусь и Президента Туркменистана пройдет во внутреннем дворике. Потом главы государств проследуют в зал для церемоний. Именно здесь будет сделан исторический снимок визита.

Фон для исторического кадра строго выверен согласно правилам международного протокола. Разместить флаги «по правилам» – дело тонкое. Настоящее дипломатическое искусство.

Сергей Молунов, заместитель начальника Службы государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

При двухсторонних встречах – все просто и действует принцип «правой руки». То есть флаг страны высокого гостя будет обязательно находиться с правой стороны от флага Республики Беларусь. В случае многостороннего формата действует несколько правил расстановки флагов. И самый демократичный из них – алфавитный порядок.

За кулисами больших политических событий огромная работа протокольных служб. Минская встреча «нормандской четверки» – настоящий учебник для будущих дипломатов. Как обычно, на встречах такого уровня особое внимание было приковано не только к тому, что говорилось за столом переговоров, но и к тому, что почти случайно попадало в кадр. На церемонии протокольного фотографирования алфавитный порядок расстановки флагов нарушили: Беларусь, Россия, Германия – в центре, Франция, Украина. Любопытная деталь не ускользнула от взгляда журналистов. Протокольную загадку пытались разгадать ведущие СМИ многих стран. Ответ на нее дал лично Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас одна женщина (прим. – Ангела Меркель) и два президента – главные действующие лица (прим. – Владимир Путин и Франсуа Олланд). А мы с Петром Порошенко, так сказать, фигуры равновеликие, поэтому стояли по бокам. Одна женщина – Ангела Меркель – должна стоять посередине. (А российский с белорусским флаги, потому что союзники?) Мы же друзья!

А это главный символ белорусской государственности. На 70-метровом флагштоке – полотнище 14 метров на 7 и весом в 25 килограммов. На перекрестке всех ветров. Раз в несколько месяцев его меняют. Больше под открытым небом не выдержать. Цвета – белый, красный и зеленый должны оставаться неизменными, несмотря ни на что, даже на высоте птичьего полета.

Игорь Козельцев, начальник производственно-издательского центра:

Ткань, из которой сшит, на которой отпечатан самый главный и красивый флаг нашей страны, тонкая, легкая. Потому что флаг должен развиваться в любую погоду, не боясь ни дождя, ни ветра, ни непогоды. Секрет именно в тонкой, воздушной и крепкой ткани.

Правда, разгадать секрет удалось не сразу. Подходящую ткань выбирали несколько месяцев. Было изготовлено шесть пробных версий. Главный символ страны сшивают вручную из трех частей. На создание уходит 8 рабочих смен. Потом флаг «заступает на службу», что бы нести ее по трактовке трех цветов – благородно, независимо, охраняя национальные традиции.