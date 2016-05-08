ЦТ или традиционный экзамен: эксперимент «Недели»

Новости Беларуси. Централизованное тестирование прочно укоренилось в белорусской системе образования. Хотя многие, и я в том числе, относятся к этой форме контроля знаний неоднозначно. Безусловный плюс – на нет сведена даже теоретическая возможность коррупции, но существенный минус, на мой опять же взгляд, нет прямого контакта с преподавателем, и, соответственно, не кому заметить тот самый блеск в глазах, после которого можно закрыть глаза даже на некоторые пробелы в знаниях. Вот и получается дилемма, где есть масса «за» и столько же «против». Корреспондент программы «Неделя» на СТВ собрал все мнения.

Виктор Шадурский, декан факультета международных отношений БГУ:

Те, кто набрали больше баллов по ЦТ, как правило, обладают и более высокими аналитическими способностями.

Ольга Кахнович, студентка 2-го курса факультета международных отношений БГУ:

Перед абитуриентом не ставится требование уметь размышлять. Ему требуется только иметь определенный багаж знаний, понимать логику теста.

Светлана Качанивская, учитель английского языка гимназии №20 Минска:

Это дрессировка мозга. Это дрессура, я бы сказала. Я не считаю, что это нормально. Конечно, нет.

Максим Слиж, СТВ:

В операции «Ы» Шурик провел эксперимент, в частности, путем поиска, и нашел ответ на нужный ему вопрос. А мы проведем эксперимент свой и выслушаем мнения всех.

А для этого используем метод несложный. Выпускников столичной гимназии и учителей, а также студентов и преподавателей просим написать эссе. В нем просим сравнить Централизованное тестирование и вступительный экзамен. Рассчитываем при этом на опыт абитуриентов бывших и опасения будущих, а так же на взгляд тех, кому экзамен классический сдавать приходилось.

И вот он – мнений плюрализм.

Оксана Жизнякова, учитель белорусского языка гимназии №20 Минска:

Калі я ўспамінаю той час, то ён быў вельмі моцна звязаны са страхам, нават з панікай. І ў гэтым плане ЦТ больш выігрышнае.

Дарья Наумова, студентка 2-го курса факультета международных отношений БГУ:

Центральзованное тестирование обладает рядом преимуществ.В первую очередь, это возможность избежать коррупции. Также ЦТ – это достаточно объективная оценка знаний.

Светлана Качанивская, учитель английского языка гимназии №20 Минска:

Касаемо английского языка, дети знают огромное количество правил. Эти знания могут быть знаниями пассивными, говорить при этом они не смогут. То есть они могут успешно сдать ЦТ, но при этом не смогут сказать ни слова при общении.

Ольга Владимировна 25 лет как преподаватель. И последние из них 10-ть ещё и репетир. Она по собственному опыту знает: не за всё в ответе экзамен, разное бывает.

Ольга Борисенко, доцент кафедры белорусского языка и литературы Минского государственного лингвистического университета:

Старший сын поступал в Витебскую ветеринарную академию, которую потом с успехом закончил. Но когда он поступал, получилось, что у него вступительные экзамены были лучше всех в силу его подготовки и сдачи ЦТ, но балл аттестата у него был ниже всех.

Жалуются и ученики, и родители на стресс грядущий. В 11 классе время летит незаметно, а ребята то и дело вкалывают над тестами.

Николай Юркевич, учащийся 11-го класса гимназии №20 Минска:

У меня три репетитора. И в среднем на каждый предмет в неделю я трачу около 6-ти часов подготовки.

Ирина Высоцкая, учащаяся 11-го класса гимназии №20 Минска:

Страшнее всего, наверное, не оправдать собственные ожидания и ожидания преподавателей, которые вкладывают в тебя, готовят, ожидания родителей, которые где-то и деньги платят, где-то и волнуются не меньше, чем мы.

Как не крути, а путь экспериментальный показывает, сколько мнения не спрашивай, будут разными дела.

Надежда Костенко, учащаяся 11-го класса гимназии №20 Минска:

Для меня самый большой страх – это сдать тест на низкий балл и забыть то, что было изучено ранее.

Наталья Юрова, доцент кафедры международных экономических отношений БГУ:

Если брать «живой» экзамен, то так или иначе абитуриент замыкался бы в рамках какого-то одного билета, хот там один, два или три вопроса. В ЦТ представлены вопросы по комплексу тем.

А вот Наталья Николаевна утверждает: никому никакие репетиторы не нужны. Проверяла на собственном опыте.

Наталья Вайтехович, первый заместитель директора Республиканского института контроля знаний:

У меня дочь поступала по ЦТ, когда я здесь не работала. И ей хватило своих знаний для того, чтобы поступить в БГУ.

А затем добавит, что знаний контроль у нас по сравнению с российским ЕГ, куда лучше будет.

Наталья Вайтехович, первый заместитель директора Республиканского института контроля знаний:

За все время существования РИКС у нас не было ни одного случая утечки информации.

Да и специфика разная. ЕГ – экзамен для всех обязательный, а ЦТ – для тех, кто его выбирает. И вот, новый поворот. Психология.

Ольга Кахнович, студентка 2-го курса факультета международных отношений БГУ:

Это всегда определенная специфика. И даже если ты хорошо владеешь предметом, тебе нужно знать четко, как это будет построено в ЦТ.

Наталья Юрова, доцент кафедры международных экономических отношений БГУ:

Когда формируешь вопрос, формулируешь эти вопросы, понимаешь, как бы мог ответить студент, как он может среагировать на этот вопрос, какие варианты ответа ему предложить.

Владислав Фрольцов, доцент кафедры международных отношений БГУ:

Система тестирования уравнивает шансы на поступление в вузы абитуриентов из так называемых элитных гимназий, лицеев, которые находятся в Минске, областных лицеев, где, конечно, уровень подготовки объективно выше, и абитуриентов, которые учатся в обычных школах в районных центрах, в сельской местности.

Принцип любого экзамена – относительный. Есть и справа помеха, и слева также порой. Но когда выбирать не приходится, приходится адаптироваться путем лично эксперимента.