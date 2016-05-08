Всебелорусское народное собрание: делегаты о том, как предложения становятся реальностью

Новости Беларуси. Дни летнего солнцестояния станут решающим для развития Беларуси на ближайшие 5 лет. 22 и 23 июня пройдет уже пятое в истории Всебелорусское народное собрание. Эдакий мозговой штурм власти и общества, совместный поиск оптимального ответа на вопросы: как будем жить, с кем дружить, как зарабатывать, где экономить и на что тратить? И этой современной традиции с историческими корнями народного вече, если хотите, в Беларуси уже два десятка лет. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ продолжит.

Принимать важные решения у славян издавна принято сообща. Уже в полоцком княжестве существовала историческая форма прямой демократии – вече. В 90-х годах прошлого века страна была на грани пропасти. Как раз тот случай, когда нужно было решать, как жить дальше.

Владимир Шимов, ректор Белорусского государственного экономического университета, с 1996 по 2002 гг. – министр экономики Республики Беларусь:

До 1995-го года наша экономика минусовала, и очень сильно минусовала. Мы за первые фактически четыре года потеряли 35% валового внутреннего продукта. Инвестиций и того более – почти 70%. Поэтому ситуация стояла острая. Упала реальная заработная плата. Дальше падать было уже нельзя.

Владимир Шимов в те годы уже был ключевой фигурой нашей национальной экономики. Ответственный пост в министерстве, докторская степень. Он был не просто свидетелем – непосредственным участником ключевых событий.

В середине тяжелых 90-х созрело подсказанное историей, белорусскими традициями, да и славянским менталитетом решение – созвать вече, общий мозговой штурм. Решение о собрании принимает глава государства.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Дворец спорта. Именно здесь 20лет назад, в октябре 1996-го, состоялось I Всебелорусское народное собрание. Тогда это была, по сути, единственная вместительная площадка в стране, которая могла собрать всех делегатов народного вече.

Программа социально-экономического развития на ближайшие 5 лет в многоголосом диалоге была впервые разработана и принята.

Владимир Шимов, ректор Белорусского государственного экономического университета, с 1996 по 2002 гг. – министр экономики Республики Беларусь:

Я думаю, что мы тогда выбрали эти приоритеты совершенно верно. Потому что, начиная с 1996 года, валовой внутренний продукт рос фактически 19 лет, экономика страны плюсовала.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Пять лет спустя второе собрание проходит уже во Дворце Республики. Его строительство, задуманное еще в конце 70-х, завершено. Сегодня принять 2,5 тысячи делегатов может не только столица. Такие вместительные площадки за эти годы появились в областных и даже в районных центрах. Но с 2001-го года пропиской народного вече символично становится Дворец Республики. Это уже традиция.

Итак, с тех пор народное вече собирается каждые 5 лет. Власть и народ. Представители всех слоев общества, разных возрастов, разных профессий. Чиновники, бизнесмены, руководители предприятий, рабочие, фермеры, врачи. Главное – профессионалы своего дела, которые знают свою отрасль изнутри.

Те самые несколько дней народного собрания – это лишь верхушка айсберга. Перед тем как съехаться с разных уголков страны, на местах вырабатывают конкретные предложения. Чтобы потом, уже на собрании, всем вместе обсудить их в рабочих группах.

Конкретный пример. Андрей Смоляр успешный бизнесмен. 5 лет назад был делегатом от Минской области. Его транспортная компания находится в Дзержинске. Занимается международными перевозками. Когда-то в Беларуси, по сути, и начинались дальнобойные маршруты Совестного Союза. Выгодное географическое положение, дороги, техническая база, инженеры, да и сами автомобили. Все для того, чтобы развивать отрасль. Но наши транспортные компании сталкиваются с проблемой – белорусским водителям не хватает навыков международника.

Андрей Смоляр, председатель совета директоров транспортной компании:

Минимальное знание иностранных языков. Должен знать конвенции международные, должен знать режимы труда и отдыха, уметь пользоваться документами, уметь их раскладывать. Таможенные формальности, как пройти границу.

Андрей Смоляр, представляя интересы этого бизнеса, на собрании вносит предложение: организовать выпуск специалистов на базе ссузов.

Андрей Смоляр, председатель совета директоров транспортной компании:

Находясь в зале, слушая выступление Президента, я с удовлетворением отметил, что этот пункт был внесен в Программу социально-экономического развития Республики Беларусь. На сегодняшний день единственная страна на постсоветском пространстве, где с государственной поддержкой организовано обучение водителей-международников, это Республика Беларусь. Больше этого нигде нет. Нам завидуют наши коллеги из России, Грузии, Молдавии – все завидуют. Белорусские транспортники – одни из самых лучших в Европе.

Еще один делегат прошлого народного вече. От гродненского региона. В те годы был мастером в системе ЖКХ. Говорит, нынешние реформы в отрасли были заложены именно тогда.

Леонид Кощей, заместитель директора РУП «Скидельское ЖКХ»:

В докладе Президента 5 лет назад был озвучен вопрос о том, что необходимо реформирование отросли жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня мы являемся свидетелями того, что реформирование идет, идет оптимизация структуры.

Уже в июне белорусы вновь соберутся вместе, чтобы определить, каким путем пойдет страна дальше. Инновации, высокие технологии, развитие малого и среднего бизнеса, восстановление темпов экономического роста. Коллективы и организации определят делегатов, перед которыми стоят непростые, но важные для нас всех задачи.