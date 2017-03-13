Стилист-парикмахер Екатерина Каленская – о том, как создать произведение искусства из волос

Смастерить корабль или корону из волос – да легко. Оживить Марию- Антуанетту – да проще простого. Стилист-парикмахер Екатерина Каленская доказала: искусство не ограничивается музыкой и выставками картин.

Екатерина Каленская, парикмахер:

Все идет из истории. Вот, например, образ Марии Антуанетты меня вообще еще вдохновил 15 лет назад. Я его хотела уже давным-давно воплотить и воплотила его. Есть в моем портфолио это. Я его создала, прорисовала. Мария Антуанетта – это, всем известно, королева Франции, которая была законодательницей моды. Это последняя эпоха рококо. А также вдохновляет стиль барокко. Это фантазийные, разные у них были там прически, в одежде было все нестандартное.

Свою первую оригинальную прическу Катя придумала еще 15 лет назад, когда училась в колледже. И с того момента поняла, что занимается своим делом.

Екатерина Каленская, парикмахер:

Я девочку покрасила в синий цвет и это была нимфа морская. Но ее никто не увидит, потому что тогда не было таких гаджетов, чтобы во всей красе запечатлеть ту прическу.

Естественно, под каждую съемку я продумываю прическу, прошу, чтобы я увидела модель, например. Естественно, заранее у меня в голове эскиз прически есть. А потом прихожу, руки дотрагиваются до волос и начинается у меня волшебство. Я, если честно, иногда не помню, как я их делала. Потому что я нахожусь в какой-то эйфории, у меня идет процесс творческий. Я иногда вообще никого не слышу.

Екатерина продемонстрировала, что все гениальное – просто, стоит только захотеть и перестать лениться. Например, смастерить хоть и не фантазийную, но красивую праздничную прическу можно и самой, не прибегая к услугам парикмахера. Тем более что весь процесс займет у вас максимум 15 минут.

Екатерина Каленская, парикмахер:

Нам понадобятся щипцы для завивки волос, термозащита, невидимки, резинка для волос и расческа..

Итак, сначала делаем пробор «от уха до уха», отделяя зону челки вместе с височной зоной. Делаем хвост на затылке. Если это низкий пучок, то хвост завязываем на нижней части затылка. Затем, отделив пряди у лица, накручиваем каждую по отдельности, предварительно защитив волосы термозащитой. Далее хвост заплетаем в косу и слегка вытягиваем из нее некоторые пряди – так волосы будут смотреться объемнее и гуще. Закручиваем косу вокруг резинки, закрепляем невидимками. Пряди у лица прочесываем и укладываем на свое усмотрение. Готовую прическу фиксируем лаком, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.