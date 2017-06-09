Книга соболезнований в связи с терактами в Тегеране открыта в посольстве Ирана в Минске

Новости Беларуси. Белорусы соболезнуют семьям погибших во время терактов в Тегеране. 9 июня в здании посольства Ирана в Минске открылась книга соболезнований. В ней можно оставить слова поддержки и сочувствия родным и близким пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мостафа Овейси, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Беларуси:

Не только наше посольство, но и зарубежные посольства Ирана в других странах будут оставлять слова поддержки, важно, чтобы не только семьи пострадавших увидели эти записи, но и весь наш народ. Нужно показать, что мы не одни, нас поддерживают и за нас переживают. Все страны должны вместе и сообща бороться с терроризмом. Нет никаких оправданий случившемуся.

Напомним, что кровавые события разыгрались в Тегеране 7 июня. Террористы открыли огонь в здании иранского парламента, одновременно с этой атакой взрыв был осуществлен в мавзолее Хомейни. В результате погибли 17 человек, а 50 получили серьезные ранения.