Бесплатную гостиницу для онкобольных в Минском районе начнут строить через месяц

Новости Беларуси. Гостиница для онкологических больных появится в Минском районе. К ее строительству приступят буквально через месяц.Предназначено жилье для пациентов консультационной поликлиники РНПЦ имени Александрова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В гостинице смогут проживать сразу более сотни больных. Там они с комфортом смогут дождаться результатов анализов, визита к врачу или диагноза. Проживание – абсолютно бесплатное. Ежедневно в поликлинику онкоцентра в Боровлянах обращается около тысячи больных и проводится больше сотни операций.

Олег Суконко, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Лучшая в стране поликлиника по количеству оборудования, которое в ней есть. Там прекрасное отделение УЗИ, новые аппараты экспертного класса, эндоскопическое отделение, отделение хирургии одного дня. Хирургия одного дня – это направление мы тоже развиваем, поскольку выявляем опухоли в маленьких стадиях и за один день делаем небольшие операции и пациента опускаем домой.