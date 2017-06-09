Выпускные вечера для 11-классников пройдут в Беларуси 9-10 июня

Последний звонок позади, выпускные экзамены сданы – осталось лишь хорошо отпраздновать сам выпускной! Сегодня и завтра со школой попрощаются более девяти тысяч одиннадцатиклассников страны.

Выпускники 13-ой гимназии сегодня волнуются особенно. Вечером у них состоится самый важный школьный праздник, после которого начнется взрослая жизнь.

Самое время обсудить важные детали и морально подготовиться к торжественному мероприятию.

Но даже сегодня, в праздничный день, ребят не покидают мысли о том, что будет дальше. Казалось бы, Виктору, с баллом аттестата девять и семь – волноваться совсем не стоит, но легкая тревога о поступлении в вуз все-таки присутствует.

Определяются с выбором вуза и одноклассники Виктора. Самые решительные уже строят оптимистичные и вполне конкретные планы на будущее.

Взрослая жизнь – впереди. А пока еще несколько часов можно побыть беззаботными детьми, кружиться в темпе вальса, который специально к выпускному пришлось репетировать целых полгода.

Желаем всем выпускникам замечательного праздника и осуществления заветных желаний!