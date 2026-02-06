«Или меня не слышите, или вы устали от работы». Президент – губернаторам о проблеме падежа скота

Работа антикризисных управляющих, выплата заработной платы, функционирование табачной отрасли, а также падеж скота и использование электроэнергии – ряд ключевых экономических тем 6 февраля обсудил Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Везде нужно управлять, контролировать! Президент рассказал о работе отдельных хозяйств страны Учитывая рост падежа скота в стране, а эта тема 6 февраля тоже обсуждалась на совещании, выходит, что антикризисный управляющий должен быть фактически задействован в работе каждого проблемного хозяйства. По ситуации с гибелью скота Президент сделал отдельный акцент в адрес губернаторов, которые также присутствовали на совещании.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Губернаторы, по-моему, все здесь. Мы сейчас и послушаем после всех этих рассуждений антикризисных управляющих. Это значит, что надо антикризисных управляющих везде назначать. А чем заниматься будет губернатор Гродненской области, который аж 20 % добавил падежа. Почти 1000 голов добавил к прошлому году в январе. Вы что там, или в армии не служили? Присаживайся. Я с тебя спрашиваю. Это у тебя не самый тяжелый показатель. У нас есть еще гвардейцы, дай бог. Но как это в Гродненской области падеж скота с плюсом. Я только о плюсе говорю. Или вы меня, ребята, не слышите, или вы устали от работы? Ну так вы скажите. И как Исаченко говорит: Александр Григорьевич, мы по году выровняем. Как выровнять, если уже тысяча погибло? Как? Я вот не понимаю, как тут выровнять можно?

На совещании обсуждался еще один важный вопрос, который в последние дни находится в центре внимания, – изменение режима уличного освещения. Александр Лукашенко обратил внимание, что даже незначительное сокращение времени его работы дает в масштабах страны существенную экономию средств. И речь о суммах сопоставимых, например, с затратами на дополнительные расходы при повышении пенсий. В этой связи ответственным ведомствам было поручено еще раз проанализировать действующую систему и при необходимости дополнительно отладить режим работы уличного освещения с учетом продолжительности светового дня.