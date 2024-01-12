Классный руководитель Президента Беларуси отмечает 100-летний юбилей

Двери дома Татьяны Карпеченко, которая в свое время была классным руководителем Президента, сегодня, 12 января, не закрываются. Она принимает поздравления с 100-летним юбилеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комната утопает в цветах и подарках. Увесистая корзина с белорусскими гостинцами – традиционный знак внимания от ее самого известного ученика Александра Лукашенко, который никогда не забывает поздравить учителя с праздником. К легендарной женщине у прессы сотни вопросов. В том числе о Президенте.

С высоты прожитых лет Татьяна Николаевна рассуждает о простых истинах, которые ей передались от предков, ими же она руководствовалась при воспитании своих учеников – относиться к детям с любовью и уважением, воспитывать преданных родине людей.