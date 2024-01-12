Классный руководитель Президента Беларуси отмечает 100-летний юбилей

Двери дома Татьяны Карпеченко, которая в свое время была классным руководителем Президента, сегодня, 12 января, не закрываются. Она принимает поздравления с 100-летним юбилеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Двери дома Татьяны Карпеченко, которая в свое время была классным руководителем Президента, сегодня, 12 января, не закрываются. Она принимает поздравления с 100-летним юбилеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Комната утопает в цветах и подарках. Увесистая корзина с белорусскими гостинцами – традиционный знак внимания от ее самого известного ученика Александра Лукашенко, который никогда не забывает поздравить учителя с праздником. К легендарной женщине у прессы сотни вопросов. В том числе о Президенте.
С высоты прожитых лет Татьяна Николаевна рассуждает о простых истинах, которые ей передались от предков, ими же она руководствовалась при воспитании своих учеников – относиться к детям с любовью и уважением, воспитывать преданных родине людей.
Татьяна Карпеченко, классный руководитель Президента Беларуси Александра Лукашенко:
Большой вклад нашего учительского коллектива и получился такой замечательный человек, да еще и Президент! За прожитое мое столетие, я прямо говорю, такой жизни еще никогда не было в Беларуси, как теперь. Благодаря нашему правительству, нашему Президенту! Большое спасибо им!
Судьба Татьяны Николаевны, как летопись страны, наполнена крутыми виражами. Ее трудовая биография началась в 18 лет – в годы Великой Отечественной войны. Педагог с более чем 40-летним стажем, 35 посвятила Александрийской школе, которая теперь стала популярной точкой на туристической карте страны. Тысячи людей приезжают сюда, чтобы в том числе посидеть за партой первого Президента Беларуси.