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Классный руководитель Президента Беларуси отмечает 100-летний юбилей

12 января 2024 14:11
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Двери дома Татьяны Карпеченко, которая в свое время была классным руководителем Президента, сегодня, 12 января, не закрываются. Она принимает поздравления с 100-летним юбилеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Классный руководитель Президента Беларуси отмечает 100-летний юбилей-1

Комната утопает в цветах и подарках. Увесистая корзина с белорусскими гостинцами – традиционный знак внимания от ее самого известного ученика Александра Лукашенко, который никогда не забывает поздравить учителя с праздником. К легендарной женщине у прессы сотни вопросов. В том числе о Президенте.

С высоты прожитых лет Татьяна Николаевна рассуждает о простых истинах, которые ей передались от предков, ими же она руководствовалась при воспитании своих учеников – относиться к детям с любовью и уважением, воспитывать преданных родине людей.

Классный руководитель Президента Беларуси отмечает 100-летний юбилей-4

Татьяна Карпеченко, классный руководитель Президента Беларуси Александра Лукашенко:
Большой вклад нашего учительского коллектива и получился такой замечательный человек, да еще и Президент! За прожитое мое столетие, я прямо говорю, такой жизни еще никогда не было в Беларуси, как теперь. Благодаря нашему правительству, нашему Президенту! Большое спасибо им!

Судьба Татьяны Николаевны, как летопись страны, наполнена крутыми виражами. Ее трудовая биография началась в 18 лет – в годы Великой Отечественной войны. Педагог с более чем 40-летним стажем, 35 посвятила Александрийской школе, которая теперь стала популярной точкой на туристической карте страны. Тысячи людей приезжают сюда, чтобы в том числе посидеть за партой первого Президента Беларуси.

# Юбилеи # общество # Татьяна Карпеченко # Александр Лукашенко

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