Новости России. Классику песенной поэзии Николаю Добронравову 22 ноября исполняется 85 лет. С юбилеем лауреата Государственной премии СССР поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Будучи поэтом российским, Добронравов воспел Беловежскую пущу, пустил в жизни миллионов людей «Птицу счастья» и «Надежду». Песни на его стихи в разные годы исполняли белорусские «Сябры» и «Песняры». И, конечно, хит десятилетий – «Молодость моя – Белоруссия».

Даже сейчас Николай Николаевич продолжает плодотворно работать.

Свою молодость подарил нашей стране Николай Добронравов. Его стихи действительно стали любимыми. А песни исполняли артисты только народные и заслуженные. «Как молоды мы были», «Птица счастья», «Нежность», «Трус не играет в хоккей». Писать, в том числе и о Беларуси, Николай Николаевич не переставал никогда.

Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Муслим Магомаев. Музыку на его стихи писали только мэтры. Четыре сотни композиций Добронравов написал вместе с Александрой Пахмутовой. Для него она была музой. А их творчество – целая эпоха, которая продолжается и сейчас.

Валерий Скорожонок, экс-солист ансамбля «Песняры»:

В этих стихах в первую очередь присутствует душа. И именно стихи, не тексты. Я не знаю, какого бы человека, какого бы артиста эти стихи оставили равнодушным.

В 1974 году Добронравов по приглашению Машерова посетил Беловежскую пущу. И был настолько поражен, что стихотворение сочинил на следующий день. Спустя полгода появилась и музыка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Добронравов всю свою жизнь – лирик. Выросший в детском доме в годы войны, поэт сохранил нежный и тонкий слог. Николай Николаевич и в свои 85 творить продолжает. На днях выходит его новый поэтический сборник.