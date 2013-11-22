Новый музыкально-юмористический проект «На том же месте в тот же час» стартует сегодня на СТВ!

Новости Беларуси. Премьера на СТВ! Новый музыкально-юмористический проект наш канал представляет сегодня в вечернем эфире. «На том же месте в тот же час» готов удивлять зрителей не только вокальными и хореографическими номерами, но и комическими стенд-апами, цирковыми постановками и многим другим. На сцене шоу – звезды как отечественной, так и зарубежной эстрады.

С сегодняшнего дня и впредь выходить программа будет по пятницам. Начало в 22.00 затем, после вечерних новостей, продолжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Мартыненко, ведущий проекта:

Новый формат для СТВ – формат вечернего развлекательного шоу, когда есть артисты, которые не только поют, но еще что-то рассказывают, и при этом все это дело сдабривается такими веселыми скетчами. Мне было очень весело, когда оно все снималось. Картинка очень красивая. Мне очень понравились декорации, костюмы, краски.