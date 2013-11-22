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В белорусских школах информатику начнут изучать со 2 класса

22 ноября 2013 08:52
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Новости Беларуси. Белорусские школьники начнут изучать информатику уже во втором классе. Сейчас этот предмет преподают с шестого. Но республиканская комиссия  разрабатывает новый вариант обучающей программы. Считают, что детям стоит приступать к информатике намного раньше - уже в начальной школе. Министерство образования поддержало эту идею. На предмет планируют выделить час в неделю.

По словам разработчиков, быстро это новшество введено в школы не будет, так как требуется время, чтобы подготовить программу, пособия и обучить учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Образование в Беларуси

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