Народный путеводитель по Минску: необычный проект студентки «Блуждающий скетчбук» завоевывает популярность в соцсетях

Знаете ли вы, что такое блуждающий скетчбук? Мы подскажем! Это живой путеводитель по какому-то городу. В нашем случае – по Минску.

В скоростном блокноте все желающие могут написать любую информацию о любимом месте или объекте в столице. Идею необычного проекта смогла реализовать студентка Ольга Прокопович со своей подругой.

Сейчас по Минску блуждает 10 скетчбуков. В каждом из них – десятки трогательных записей. Кто-то вклеивает сюда фотографии, гербарий, создают тематические рисунки и даже вписывают названия музыкальных композиций, которые ассоциируются со столицей.

«Блуждающий сектчбук» оттого и назван «блуждающим»: он не задерживается в одних руках больше недели. Его обязательно нужно передать другому человеку. Очередь желающих взять рукотворный путеводитель выстраивается в группе в социальных сетях.

В ближайшее время Ольга хочет выпустить ещё несколько скетчбуков, чтобы каждый желающий сумел оставить в них свои записи и истории.

Проект заканчивается уже к концу лета, но он получит новый виток развития.