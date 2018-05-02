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Китайский Хайнань стал безвизовым для белорусов с 1 мая

02 мая 2018 06:41
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Новости Китая. Китайский Хайнань стал безвизовым для белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нововведение начало действовать 1 мая.

Китайский Хайнань стал безвизовым для белорусов с 1 мая-1

Курорты этого тропического региона хорошо известны туристам во многих странах. Сегодня остров активно развивает многие направления туризма – медицинский, учебный, спортивный. В последнее время туда часто едут и молодожены, чтобы провести свадебную церемонию.

Отметим, по новым правилам приехать на Хайнань могут туристы, путешествующие через турагенства. На граждан, которые выезжают на отдых самостоятельно, безвизовая политика не распространяется.

# общество # Беларусь-Китай # Фотофакт

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