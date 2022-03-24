Кинорежиссёр Синяков: фильмы про войну, про наших предков, героев нужны, но в правильном ключе

Новости Беларуси. В программе «Большой город» история, которая всколыхнула белорусскую творческую среду и стала триггером для развития школьного театрального искусства. Театральное чудо от белорусских гимназистов. Громкое перевоплощение произведения «А зори здесь тихие»: аншлаг, эмоции, профессиональная оценка.

Кристина Сущеня, СТВ:

Кстати, ребята выбрали очень ответственную тему. Впереди 9 Мая, вы как актер, кинорежиссер, у нас очень много фильмов на самом деле снято на тему войны, но нужно ли нам еще?