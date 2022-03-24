Кинорежиссёр Синяков: фильмы про войну, про наших предков, героев нужны, но в правильном ключе

Новости Беларуси. В программе «Большой город» история, которая всколыхнула белорусскую творческую среду и стала триггером для развития школьного театрального искусства. Театральное чудо от белорусских гимназистов. Громкое перевоплощение произведения «А зори здесь тихие»: аншлаг, эмоции, профессиональная оценка.
Кристина Сущеня, СТВ:
Кстати, ребята выбрали очень ответственную тему. Впереди 9 Мая, вы как актер, кинорежиссер, у нас очень много фильмов на самом деле снято на тему войны, но нужно ли нам еще?
Игорь Синяков, кинорежиссер, актер, каскадер:
Фильмы про Великую Отечественную войну, про наших предков, про наших великих героев нужны, но именно в правильном ключе, в правильной подаче. И почему мне очень понравилось то, что ребята показали? А ведь им никто не навязывал. Они самостоятельно выбрали вот это. И для меня эти ребята – это маленькие герои. Почему? Потому что они мне дают надежду на то, что это не потерянное поколение.
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