«Потенциал у них очень высокий». Профессиональный актёр оценил театральную постановку учеников минской 50-й гимназии

Новости Беларуси. В программе «Большой город» история, которая всколыхнула белорусскую творческую среду и стала триггером для развития школьного театрального искусства. Театральное чудо от белорусских гимназистов. Громкое перевоплощение произведения «А зори здесь тихие»: аншлаг, эмоции, профессиональная оценка. Кристина Сущеня, ведущая:

Интересно, наверное, обратиться к профессиональному актеру. Игорь Евгеньевич, вы как человек, который работает в этой сфере, как оцените этих ребят, их потенциал? Понятно, что уровень любительский, но тем не менее.

Игорь Синяков, кинорежиссер, актер, каскадер:

Потенциал у них очень высокий. И я вам хочу сказать, что несмотря на то, что есть какие-то профессиональные огрехи и недостаток опыта, все равно благодаря им, может быть, детской наивности и такому легкому отношению и подаче, некой природной органике, естественности, через них появляется возможность увидеть не законченный образ, а настоящего героя, который через них из прошлого… Тысячи лиц могут промелькнуть у тебя во время просмотра спектакля, глядя на этого человека, который сейчас читает свой монолог. Илона Волынец, ведущая:

А вот эти дети, наши звезды, это скорее исключение? Потому что все-таки мы все критикуем школьников, что они из телефонов не вылазят, у них чем проще, тем лучше: TikTok полистать, а не то чтобы книгу почитать, не говоря уже про постановку.