«Потенциал у них очень высокий». Профессиональный актёр оценил театральную постановку учеников минской 50-й гимназии

Новости Беларуси. В программе «Большой город» история, которая всколыхнула белорусскую творческую среду и стала триггером для развития школьного театрального искусства. Театральное чудо от белорусских гимназистов. Громкое перевоплощение произведения «А зори здесь тихие»: аншлаг, эмоции, профессиональная оценка.
Кристина Сущеня, ведущая:
Интересно, наверное, обратиться к профессиональному актеру. Игорь Евгеньевич, вы как человек, который работает в этой сфере, как оцените этих ребят, их потенциал? Понятно, что уровень любительский, но тем не менее.
Игорь Синяков, кинорежиссер, актер, каскадер:
Потенциал у них очень высокий. И я вам хочу сказать, что несмотря на то, что есть какие-то профессиональные огрехи и недостаток опыта, все равно благодаря им, может быть, детской наивности и такому легкому отношению и подаче, некой природной органике, естественности, через них появляется возможность увидеть не законченный образ, а настоящего героя, который через них из прошлого… Тысячи лиц могут промелькнуть у тебя во время просмотра спектакля, глядя на этого человека, который сейчас читает свой монолог.
Илона Волынец, ведущая:
А вот эти дети, наши звезды, это скорее исключение? Потому что все-таки мы все критикуем школьников, что они из телефонов не вылазят, у них чем проще, тем лучше: TikTok полистать, а не то чтобы книгу почитать, не говоря уже про постановку.
Андрей Лопацкий, генеральный директор Международного фонда поддержки деятелей культуры и искусств:
Эти ребята – очень яркие представители своего поколения, но, как нам может показаться странным сегодня, мы вроде как привыкли критиковать молодежь. Достаточно много детей сегодня настроены очень конструктивно познавать жизнь, и они очень хорошо помнят историю, как ни странно. И это, нам мой взгляд, сегодня радует. И очень важно, что наши дети смотрят назад для того, чтобы добиться чего-то впереди, своих целей впереди.
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