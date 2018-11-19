Кинологическому центру белорусской армии – 25 лет. Рассказываем, как готовят служебных собак

Новости Беларуси. Служба на двоих. Кинологическому центру белорусской армии – 25 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время здесь подготовлено около 3 тысяч служебных собак и столько же специалистов.

Они работают в розыске оружия, наркотиков и взрывчатых веществ. Занимаются охраной и спасением людей. Четвероногие воспитанники центра приняли участие в многочисленных выставках и международных состязаниях. Традиционно военнослужащие со своими питомцами участвуют в Армейских играх. И уже третий год подряд наши кинологи занимают места на пьедестале.

Валерий Рык, начальник курса подготовки по специальным службам:

Мы используем мотивацию собаки к работе именно к поиску своего любимого предмета, при нахождении которого, соответственно, вырабатывается определенная сигнальная поза. После этого она получает свой предмет в качестве поощрения.

С процессом усложнения задачи подкладывается уже взрывчатое вещество к предмету, и с течением времени происходит замена запаха предмета на запах взрывчатого вещества.