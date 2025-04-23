КГК выявил 89 коррупционных преступлений в экономической сфере в 2024 году

Комитет госконтроля выявил 89 коррупционных преступлений в экономической сфере в минувшем году. Об этом в среду, 23 апреля, на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики проинформировал председатель Комитета государственного контроля Беларуси Василий Герасимов.

Он отметил, что благодаря оперативному изучению деятельности ряда важнейших для экономики страны предприятий, а также предпринимаемым мерам удалось своевременно реагировать на факты коррупции в экономической сфере.

Герасимов обратил внимание, что проверка поручений Президента Беларуси является одним из ключевых направлений работы Комитета госконтроля.

«Наша единая с исполнителями задача – уложиться в установленные сроки, обеспечить качество и исполнительскую дисциплину, чтобы количество невыполненных поручений стремилось к нулю», – подчеркнул глава КГК.