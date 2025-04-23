В Крупском районе во время республиканского субботника создали новую спортивную площадку

Комфортные условия для туризма и оздоровления. В агрогородке Нача Крупского района благоустроили территорию детской турбазы. Работы провели во время республиканского субботника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая тренировочная площадка для занятий с воспитанниками военно-патриотических клубов и классов. Это полоса препятствий, тир, рукоход, вертикальный забор – всего 11 зон для развития ловкости и выносливости. Это также отличное место для проведения спортивно-массовых мероприятий как районного, так и областного уровня.

Максим Шапчиц, воспитанник военно-патриотического клуба «Рубеж» учащийся средней школы №1 имени В.Н. Марцинкевича: Удобно. Плюс «Рубеж» устраивает очень много разных мероприятий. Как, например, «Зарница» – это смотр строя и песни. Мы там и стреляем, и автоматы разбираем, собираем, на время одевание противогазов. Это очень интересно.

Сергей Прись, заведующий филиалом «Юность» Крупского центра детского творчества:

С каждым годом у нас в районе увеличивается количество объединений по интересам военно-патриотического профиля. И здесь будет возможность постоянно заниматься практическими занятиями вот на этой полосе препятствий. В свою очередь это будет способствовать и развитию силы, выносливости, сноровки. Благодаря нашему районному руководству появилась вот эта полоса препятствий. И сюда, конечно, сейчас будут массово приезжать ребята.

В Крупском районе пять военно-патриотических клубов и семь профильных классов, где обучаются почти 150 ребят. Сейчас воспитанники готовятся к очередным соревнованиям.