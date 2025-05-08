КГК принимает звонки по вопросам наличия в торговой сети отечественного картофеля

КГК проводит контрольные мероприятия по вопросам наличия в торговой сети отечественного картофеля. Проверки идут во всех регионах с привлечением местных органов власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также изучаются цены на этот товар. При выявлении нарушений будут приниматься меры реагирования, вплоть до приостановления деятельности торговых объектов. Кроме этого, сегодня сообщить об отсутствии или стоимости картофеля в магазинах можно на горячую линию Комитета госконтроля. Звонки принимаются с 9 утра до 17 часов вечера по номеру 191. Информацию можно отправить и в чат-бот Telegram-канала Комитета госконтроля.