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КГК принимает звонки по вопросам наличия в торговой сети отечественного картофеля

08 мая 2025 06:14
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КГК проводит контрольные мероприятия по вопросам наличия в торговой сети отечественного картофеля. Проверки идут во всех регионах с привлечением местных органов власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

КГК принимает звонки по вопросам наличия в торговой сети отечественного картофеля-2

Также изучаются цены на этот товар. При выявлении нарушений будут приниматься меры реагирования, вплоть до приостановления деятельности торговых объектов. Кроме этого, сегодня сообщить об отсутствии или стоимости картофеля в магазинах можно на горячую линию Комитета госконтроля. Звонки принимаются с 9 утра до 17 часов вечера по номеру 191. Информацию можно отправить и в чат-бот Telegram-канала Комитета госконтроля.

# Торговля # Торговля в Беларуси # Комитет госконтроля

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