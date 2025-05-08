60 лет назад Брестской крепости было присвоено почётное звание «Крепость‑герой»

Символ мужества и стойкости. Легендарная брестская цитадель ровно 60 лет назад была удостоена звания «Крепость-герой». 8 мая 1965-го Президиум Верховного совета СССР утвердил соответствующее положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы многое сделали, чтобы остановить захватчиков и спасти родную землю. И чтобы понять это, не нужно слов. Достаточно посетить Брестскую крепость, где кровью пропитан буквально каждый сантиметр. От этих стен в июне 1941-го начинался путь к Победе. Немецкое командование рассчитывало захватить цитадель в течение нескольких часов, но 45‑я дивизия вермахта застряла в Бресте на неделю и со значительными потерями еще месяц подавляла отдельные очаги сопротивления героев – защитников города.

Брестская крепость стала символом мужества, стойкости и доблести советских воинов. Четыре квадратных километра живой истории сегодня – место паломничества и обязательная точка патриотических автопробегов. Только в 2024 году мемориал посетили рекордные 620 тысяч человек. А в 2025-м – уже более 70 тысяч. «Брестская крепость-герой» не дает забыть не знавшему войны поколению о трагедии, остановленной беспримерным героизмом.