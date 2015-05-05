Кейт и Уильям назвали дочку в честь дедушки, бабушки и прабабушки

Назвав так свою дочь, герцог и герцогиня Кембриджские отдали дань уважения сразу трем людям – дедушке Чарльзу, бабушке Диане и действующей королеве Елизавете Второй. Алистер Брюс, эксперт по истории британской королевской семьи (телеканалу SkyNews): У имени Шарлотта потрясающая история. С одной стороны, оно несет в себе отсылку к прошлому, а с другой, позволит молодой принцессе создать собственное «я» в качестве принцессы Кембриджской.

Шарлотта – женский вариант имени дедушки новорожденной, принца Уэльского Чарльза. Оно имеет французское происхождение и означает «изысканная и женственная». Алистер Брюс: Имя Елизавета – дань уважения действующей королеве, тем самым герцог и герцогиня хотели показать, как они ее любят.

Относительно имени Диана эксперт уверен, что, «учитывая то огромное влияние, которое мать принца Уильяма оказала на его жизнь», оно в любом случае было бы использовано.

Отметим, именно эти три варианта были самыми популярными у тех, кто делал ставки на имя девочки. Правда, никто не ожидал, что малышка получит их все.

За последние два дня букмекеры приняли 20 тысяч ставок на имя новорождённой принцессы. Некоторые игроки ставили на кон шестизначные суммы.



Напомним, девочка весом 3,7 килограмма родилась у Кейт 2 мая. В этот же день счастливые родители показали ее всему миру. Больше фото в этом материале.