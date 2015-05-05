Генеральная репетиция парада прошла в Минске в ночь на 5 мая

Новости Беларуси. Беларусь готовится к празднованию Дня Победы. В Минске этой ночью прошла генеральная репетиция парада.

24 расчета, механизированная колонна длинной свыше двух километров, плац-концерт роты почетного караула и новинки отечественного военпрома.

Во время прогона отработали каждый шаг и выверили все нюансы. В параде примут участие 5 тысяч военнослужащих и 250 единиц техники. 9 мая зрителей также ждет уникальное авиа-шоу, будет представлена и техника Вооруженных Сил России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Чернышев, начальник войск радиационно-химической защиты Западного военного округа (Россия):

Представительство всего личного состава в целом. Прибыло более 400 человек. Парадная коробка представляет дивизию воздушно-десантных войск, а техника – от различных соединений и частей.

Богдан Скличук, курсант Военного училища (Беларусь):

Поначалу, конечно, было сложно, потому что абсолютно новый элемент в строевой подготовке. Такой, как «барабан», «перебой». Правильно взять палочки было довольно сложено первое время. Но со временем опыт приходит, мастерство наращивается и становится все лучше и лучше