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На выставке «СМИ в Беларуси» с 5 по 7 мая будут представлены более 400 масс-медиа

05 мая 2015 06:48
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Новости Беларуси. Международная специализированная выставка «СМИ в Беларуси» станет площадкой для развития и продвижения национального информационного контента. С 5 по 7 мая в Минске соберутся свыше 400 представителей ведущих СМИ из 12 стран. Среди них информационные агентства, печатные и аудиовизуальные СМИ, операторы и дистрибьюторы кабельного телевидения, распространители печатной продукции, издательства и типографии.

Для белорусских СМИ — 19-ая по счёту выставка станет площадкой для обсуждения единой национальной информационной стратегии. Первые шаги уже сделаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На 5 мая запланирован старт Интернет-портала «БелСМИ», который позволит нажатием одной кнопки познакомиться со всеми печатными изданиями Беларуси.   

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
Самое главное — на такой большой профессиональный площадке провести серьезный разговор о том, как развивать национальное информационное пространство. Пресс-диалоги по самым актуальным темам. Таким, как «Роль СМИ в укреплении белорусской государственности», «Новые медиа», «Новые тренды в фотожурналистике», «Распространение продукции СМИ», «Новое в законодательстве о СМИ».  

# общество # СМИ Беларуси # Лилия Ананич

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