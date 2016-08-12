Новости Беларуси. Каждый пятый новорожденный белорус появляется на свет в Минске. В 2015 году в столице родилось почти 23 тысячи малышей. Тенденция этого года – увеличение размера столичной семьи. Медики констатируют: у современных мам больше половины родов приходится на вторые и последующие.

Девочка, девочка и еще девочка. Эти малышки совсем недавно стали маминой радостью и папиной гордостью. Девять месяцев и вот эти счастливые лица родителей. Правда, различить, которая из дочерей Алина, Аляна и Анастасия, с первого раза пока сложно. Для Ольги и Дениса это долгожданные первенцы, но судьба подарила им по-настоящему щедрый подарок.

Ольга Ходоркина, многодетная мама:

Не передать словами, насколько мы счастливы. Они у нас долгожданные, любимые, желанные. Будем их холить, лелеять, воспитывать. И обязательно придем за мальчиками.

Букет любимой жене – за самый ценный в мире букет. Теперь эта пара точно мерит счастье в детях. Глава семьи давно мечтал о настоящей семье. Пока комплект состоит из пяти.

Денис Ходоркин, многодетный папа:

Мальчиков будем ждать и растить наших любимых девочек.

У бабушек сегодня тоже радость – аист принес сразу троих внуков.

Евгения Малахова:

И прабабушка у нас есть. Она дома ждет, ей 90 лет. Разница в 90 лет с нашими девочками.

У старшей сестры новоиспеченной мамы тоже своих трое. Правда, младшая перещеголяла по скорости.

Анастасия Малахова:

Это огромное счастье. Это, наверное, самое дорогое, что может быть у женщины.

Столица стремительно догоняет Брестскую область. Чаще всего появляется третий ребенок в семье именно в этом юго-западном регионе. Благодаря современным технологиям и мощной государственной поддержке нашим медикам удается выхаживать крох даже с весом до килограмма.

У Маришки и Катюши сегодня День рожденья. А вообще, во втором роддоме Минска уже побит рекорд по числу новорожденных детей. За полгода здесь появилось на свет около трех тысяч. Мальчиков традиционно больше, чем девочек. А в сутки здесь появляется до 32 младенцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А вот вторых детей больше рождается в Минске. Двойни и тройни – не исключение. Так сказать, счастье оптом.

Наталья Илькевич, заведующий отделением для новорожденных детей УЗ «Городской клинический родильный дом № 2»:

Мамы, которые рожают по первому ребеночку, практически все говорят, что вернутся во второй раз. Есть такие мамы, которые рожают и третьего, и четвертого ребенка и говорят, что тоже хотят вернуться. Поэтому надеемся, что все-таки с демографией у нас, в городе во всяком случае, все будет очень неплохо.

В целом в стране уже больше девяти тысяч белорусов. И тех, кто мерит счастье в детях, готовы поддержать материально. Это и социальный пакет, и экономические стимулы. А пока у счастливых родителей – приятные хлопоты, ведь дороже всяких денег – первый крик своего малыша и заветное для каждой женщины первое слово – мама.