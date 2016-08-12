Форум молодых коммунистов проходит под Минском

Новости Беларуси. Красные знамена, бюст «вечно молодого» Ильича и вдохновленные взгляды комсомольцев. Это вовсе не ретроспектива, а вполне современный взгляд. 12 августа под Минском стартовал форум молодых коммунистов. Только от нашей страны участие в тематическом слете принимают более 100 человек. Все они – активисты Коммунистической партии Беларуси. На второй день к ним присоединятся единомышленники из России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жаркие дискуссии, круглые столы и даже свой чемпионат по футболу. Программа обещает быть насыщенной. В течение двух дней – именно столько продлится форум – ребята не только будут обмениваться опытом, но и обсудят, то, что называется, на повестке: это дальнейшее участие Коммунистической партии Беларуси в избирательной кампании. Образ идеального кандидата – у молодых коммунистов уже сложился.

Дмитрий Ковалев, секретарь первичной организации «Заводская» Волковысского района Коммунистической партии Беларуси:

Я считаю, что кандидат в депутаты должен не просто служить народу, а он должен посвятить себя всего и не преследовать личных целей.

Арсений Попелушко, секретарь по работе с молодежью Волковысского районного комитета Коммунистической партии Беларуси:

Я как сам спортсмен хотел бы, чтобы развивался спорт в маленьких городах. Для того, чтобы решать такие вопросы. Кандидат должен больше проводить встреч с народом. Делать это не для того, чтобы поставить галочку где-то, для того, чтобы действительно работать и приносить пользу государству.

Андрей Зуйков, секретарь Минского городского комитета Коммунистической партии Беларуси по работе с молодежью:

Он должен радеть, переживать и работать на людей, за людей на своем округе, которые его избрали. Это прямая работа с населением. Доступность на мобильном телефоне, решение социальных вопросов, вопросов местного значения.