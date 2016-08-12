Информацию мобильных телефонов беженцов в Германии будет изучать полиция

Новости Германии. Полиция Германии намерена изучать информацию мобильных телефонов беженцев, которые ищут убежища в Федеративной Республике. Об этом сообщил министр внутренних дел этой страны. По его словам, именно это иногда является единственным способом установить личность мигранта: у многих нет паспортов, они часто не знают никакого языка, кроме родного. Наконец, значительная часть беженцев просто скрывает свои имя и обстоятельства прежней жизни. При этом смартфоны есть у всех и практически все активно общаются в социальных сетях.

Министр считает, что это станет действенным средством профилактики экстремизма: за последний месяц мигранты совершили в Германии несколько кровопролитных нападений на граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.