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Новогодние гуляния совсем скоро! Напоминаем правила поведения в местах массовых мероприятий

30 декабря 2024 08:51
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Новогодние гуляния совсем скоро! Напоминаем правила поведения в местах массовых мероприятий-1

Алина Трус, корреспондент:
Совсем скоро наступит долгожданный Новый год. Улицы столицы уже готовы к празднику. В самом центре расположились красочные ярмарки.

В деревянных домиках представили белорусскую продукцию. Удивляют согревающими напитками, национальными блюдами и тематическими сладостями. Работают и шатры с развлечениями. Среди них – беспроигрышные лотереи, призовой дартс, рыбалка и карусели. Именно эта площадка около Дворца спорта станет центром событий в Новогоднюю ночь с полпервого ночи и до четырех утра. Попасть на основную локацию получится со стороны пр. Победителей, 2. Возле подземного перехода будут работать контрольно-пропускные пункты.

Новогодние гуляния совсем скоро! Напоминаем правила поведения в местах массовых мероприятий-3

Александр Байдун, начальник отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:
Места проведения массовых мероприятий будут взяты под контроль с использованием возможностей республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В праздничных локациях, в том числе возле Дворца спорта, будет организована работа контрольно-пропускных пунктов с личным досмотром граждан и их вещей.

Пройдет настоящий Музыкальный фестиваль. В основной программе – праздничный концерт на открытом воздухе с участием артистов белорусской эстрады, дирижеров и радиостанций. Удивят не только музыкой. Подготовили еще праздничные акции, фотозоны и развлечения для всей семьи. Новогодняя ночь обещает быть насыщенной, главное помнить о правилах поведения в местах массовых мероприятий.

Подробности в видео.

# Правила безопасности

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