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Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска

25 июня 2019 14:50
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Новости Беларуси. Перенесемся в центр концентрации ярких эмоций. Подсчитано, что главная фан-зона II Европейских игр ежедневно привлекает до 30 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Дворца спорта работает наш корреспондент Ксения Худолей.

Концерты, мастер-классы спортсменов и активности для детей. Что происходит на фан-зонах около Дворца спорта

Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска -1

Ксения Худолей, СТВ:
Сейчас на фан-зоне развернулся настоящий детский праздник. Здесь мальчиков учат спортивной борьбе и теннису, а для девчонок – танцам и чирлидингу. Ну а взрослые в это время могут отдохнуть и попробовать блюда разных стран мира. В меню – армянский шашлык, венгерский штрудель и, конечно, белорусские драники.

Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска -4

Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска -6

Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска -8

Иштван Добреи, директор компании по развитию международных отношений и спорта (Венгрия):
Предлагаем приходить к нам и играть в текбол. Это новый вид спорта из Венгрии, венгерское изобретение. Есть специально изогнутый стол, и на этом столе можно играть и в футбол, и в гандбол, и в волейбол, и в настольный теннис.

«Каждый может прийти и поучаствовать». Сразиться в танковые сражения можно в киберзоне возле Дворца спорта

Фан-зону буквально захватил танец. Для тех, кто хочет научиться двигаться в такт, организовали небольшой мастер-класс. Нам поможет научиться Юлия Гришина, руководитель танцевальной студии.

Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска -11

Юлия Гришина, директор студии танца:
Мы готовы танцевать, танцевать очень долго, до ночи как минимум. Любой желающий может научиться буквально за несколько минут самым простейшим базовым движениям.

Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска -14

Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска -16

Самое простое – это степы, шаги.

Подробнее о том, как научиться танцевать за несколько минут, смотрите в видеоинформации.

Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска -19

Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска -21

Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска -23

Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска -25

# Европейские игры # общество # Ксения Худолей # Иштван Добреи # Фотофакт

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