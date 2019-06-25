Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска

Новости Беларуси. Перенесемся в центр концентрации ярких эмоций. Подсчитано, что главная фан-зона II Европейских игр ежедневно привлекает до 30 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксения Худолей, СТВ: Сейчас на фан-зоне развернулся настоящий детский праздник. Здесь мальчиков учат спортивной борьбе и теннису, а для девчонок – танцам и чирлидингу. Ну а взрослые в это время могут отдохнуть и попробовать блюда разных стран мира. В меню – армянский шашлык, венгерский штрудель и, конечно, белорусские драники.

Иштван Добреи, директор компании по развитию международных отношений и спорта (Венгрия):

Предлагаем приходить к нам и играть в текбол. Это новый вид спорта из Венгрии, венгерское изобретение. Есть специально изогнутый стол, и на этом столе можно играть и в футбол, и в гандбол, и в волейбол, и в настольный теннис.

«Каждый может прийти и поучаствовать». Сразиться в танковые сражения можно в киберзоне возле Дворца спорта

Фан-зону буквально захватил танец. Для тех, кто хочет научиться двигаться в такт, организовали небольшой мастер-класс. Нам поможет научиться Юлия Гришина, руководитель танцевальной студии.