Как научиться танцевать за несколько минут? Мастер-класс в центре Минска
Новости Беларуси. Перенесемся в центр концентрации ярких эмоций. Подсчитано, что главная фан-зона II Европейских игр ежедневно привлекает до 30 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У Дворца спорта работает наш корреспондент Ксения Худолей.
Концерты, мастер-классы спортсменов и активности для детей. Что происходит на фан-зонах около Дворца спорта
Ксения Худолей, СТВ:
Сейчас на фан-зоне развернулся настоящий детский праздник. Здесь мальчиков учат спортивной борьбе и теннису, а для девчонок – танцам и чирлидингу. Ну а взрослые в это время могут отдохнуть и попробовать блюда разных стран мира. В меню – армянский шашлык, венгерский штрудель и, конечно, белорусские драники.
Иштван Добреи, директор компании по развитию международных отношений и спорта (Венгрия):
Предлагаем приходить к нам и играть в текбол. Это новый вид спорта из Венгрии, венгерское изобретение. Есть специально изогнутый стол, и на этом столе можно играть и в футбол, и в гандбол, и в волейбол, и в настольный теннис.
«Каждый может прийти и поучаствовать». Сразиться в танковые сражения можно в киберзоне возле Дворца спорта
Фан-зону буквально захватил танец. Для тех, кто хочет научиться двигаться в такт, организовали небольшой мастер-класс. Нам поможет научиться Юлия Гришина, руководитель танцевальной студии.
Юлия Гришина, директор студии танца:
Мы готовы танцевать, танцевать очень долго, до ночи как минимум. Любой желающий может научиться буквально за несколько минут самым простейшим базовым движениям.
Самое простое – это степы, шаги.
Подробнее о том, как научиться танцевать за несколько минут, смотрите в видеоинформации.