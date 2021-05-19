Каждый год до 30 новых видов продукции. Какие шоколадки появятся у «Коммунарки» в 2021-м?

Новости Беларуси. Слухи об увольнениях на «Коммунарке» слишком преувеличены. В этом заверил руководитель предприятия Иван Данченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 мая здесь трудятся около 1,5 тысячи людей. Почти 67 % из них – женщины.

Продукция флагмана шоколадного дела занимает около 40 % белорусского рынка. В России это пятое место по реализации. Наши конфеты и шоколад нарасхват также в Украине, Китае, США, ЕС и даже Сингапуре и Австралии. Экспорт увеличился больше чем в три раза. Впервые в 2021 году реализация достигнет 30 тысяч тонн.

Новая шоколадная линия позволяет выпускать продукцию в два раза больше, а это семь килограммов в минуту, до тонны шоколада в час и не менее 20 тонн в сутки. На предприятии высокая производительность за счет внедрения современных цифровых технологий. Сейчас здесь нет ни одного свободного места, а домыслы об увольнениях – не больше, чем вымысел.

Иван Данченко, генеральный директор СОАО «Коммунарка»:

Конечно, это фейк. Потому что предприятие сегодня увеличило зарплату более чем на 20 %. Но не просто так зарплату увеличило, а обоснованно, за счет роста продаж, за счет увеличения производительности труда. Мы берем очень много выпускников. Целые группы к нам приходят из колледжей, и мы их ставим на самые современные и интересные линии. Нам нужны специалисты. Молодежь, которая не боится вот этой электроники, автоматики, и уверенно ее осваивает. Есть и движение – часть людей уходит на пенсию, идет нормальный процесс, который должен быть на любом современном предприятии.