Каждый двор должен стать безопаснее: правоохранители проверили, как соблюдается порядок на улице Аэродромной

Новости Беларуси. О правилах поведения от а до я. Минчане стали активнее устанавливать в своих подъездах камеры видеонаблюдения.

Правоохранители сегодня заглянули на улицу Аэродромную и вместе с самыми маленькими жителями многоэтажек и их родителями оценили ситуацию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.