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Каждый двор должен стать безопаснее: правоохранители проверили, как соблюдается порядок на улице Аэродромной

21 апреля 2017 17:15
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Новости Беларуси. О правилах поведения от а до я. Минчане стали активнее устанавливать в своих подъездах камеры видеонаблюдения.

Так, каждый двор большого города должен стать безопаснее.

Каждый двор должен стать безопаснее: правоохранители проверили, как соблюдается порядок на улице Аэродромной-1

Правоохранители сегодня заглянули на улицу Аэродромную и вместе с самыми маленькими жителями многоэтажек и их родителями оценили ситуацию,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Видеонаблюдение

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