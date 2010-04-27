Каждая третья маршрутка в Беларуси небезопасна

Более 30% маршрутных такси в Беларуси несут потенциальную опасность для пассажиров. Об этом сообщил заместитель директора по сбыту и развитию генерального импортера Ford в Беларуси Андрей Гаврилов.

Немалая часть белорусских маршруток имеет большой срок эксплуатации — более 10 лет. Более того, зачастую не соблюдаются элементарные правила безопасности, касающиеся перевозки пассажиров. При этом немало современных микроавтобусов были переоборудованы из грузовых в пассажирские, то есть изначально не были рассчитаны на пассажирские перевозки, отмечает БЕЛТА.

«Небезопасные маршрутки можно встретить не только в Минске, но и в регионах, — отметил Андрей Гаврилов. — Проблема усугубляется еще и тем, что в некоторых районных городах используются только маршрутные перевозки, при этом качество этих автомобилей далеко не всегда соответствует нормам».

Андрей Гаврилов напомнил, что в Беларуси планируется ужесточить требования при прохождении техосмотра маршрутками, что позволит исключить автомобили со сроком эксплуатации 10 лет и более. Кроме того, ГУ «Столичный транспорт и связь» предлагает исключить из перевозок транспортные средства с высотой салона менее 170 см и количеством мест менее 15. «Представители профессионального сообщества готовы поддержать любые инициативы госорганов, направленные на то, чтобы на белорусских дорогах курсировали современные, безопасные и комфортабельные маршрутки», — подчеркнул эксперт.