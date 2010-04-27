Обнародованы секретные документы британских парламентариев по поимке лохнесского чудовища

В Шотландии на выставке в Эдинбурге впервые представлены документы, посвященные знаменитому лохнесскому чудовищу, на которых долгое время стоял гриф секретности.

Как оказалось, в 1930-е годы депутаты британского парламента всерьез обсуждали проблему поимки этого мифического существа, сообщает ВВС. Согласно служебным запискам, хранившимся в Национальном архиве Шотландии, вопрос о начале серьезного исследования гипотезы о существовании Несси был вынесен на повестку дня парламента в 1933 году. Депутаты предлагали круглосуточно дежурить возле озера Лох-Несс и расставить капканы, в которые могло попасться древнее чудовище. Как свидетельствуют источники, чудовище собирались взять «живым или мертвым».

В 1938 году начальник полиции города Инвернес, рядом с которым находится озеро Лох-Несс, Уильям Фрейзер написал письмо в защиту Несси в Министерство по делам Шотландии. Полицейского беспокоили планы людей, вооруженных специальным гарпуном, захватить чудовище в плен. По сообщению Фрейзера, в экспедицию должны были отправиться около 20 человек. Уильям Фрейзер написал в письме, что полиция не сможет в случае опасности защитить уникальное животное, которое обитает в озере, и просил помощи.

В конце концов на правительственном уровне было решено больше не охотиться на Несси, поскольку чудовище пользуется популярностью в народе, отмечает NEWSru.com.