Бельгийцы хотят лишить Дика Адвоката тренерской лицензии

После досрочного расторжения контракта Дика Адвоката с Королевским футбольным союзом Бельгии (КФСБ) последний не желает получать от голландца денежной компенсации, преследуя при этом куда более радикальные цели.

КФСБ вознамерился лишить будущего главного тренера сборной России тренерской лицензии, утверждает Life Sports. Каким образом бельгийское футбольное руководство рассчитывает осуществить свой план, пока не совсем понятно. Вероятно, через соответствующие органы УЕФА и ФИФА — с подачей всевозможных жалоб, протестов, писем и требований. На первый взгляд идея кажется невыполнимой — подобных прецедентов юридическая история ни европейского, ни мирового футбола не знает. Однако, если повнимательнее рассмотреть послужной список 62-летнего специалиста, в данном конкретном случае прецедент может быть создан, отмечает NEWSru.com.

Дело в том, что в тренерской карьере Адвоката был целый ряд случаев, когда он возглавлял команду всего по несколько месяцев: со сборной ОАЭ он работал менее 2 месяцев (июль — сентябрь 2005 года), мюнхенгладбахскую «Боруссию» возглавлял 5,5 месяца (ноябрь 2004 — апрель 2005), сборную Южной Кореи — 9 месяцев (октябрь 2005 — июль 2006). Со сборной Бельгии Адвокат проработал тоже не очень долго — 6,5 месяца, с октября 2009 года по апрель текущего.

Кроме того, широко известна также скандальная история со сборной Австралии. В ноябре 2007 года Дик подписал с федерацией футбола этой страны предварительный контракт, однако в последний момент разорвал его, решив остаться в «Зените» еще на один сезон. Австралийцы в свою очередь требуют как раз денежной компенсации, однако не исключено, что КФСБ решит объединить усилия с обманутой Федерацией футбола Австралии и уже совместно с ней добиваться лишения голландского специалиста тренерской лицензии, а значит, и права на тренерскую деятельность.