Голливуд отстоял знаменитую надпись на горе Маунт Ли

За счет добровольных пожертвований меценатов, голливудских студий, режиссеров, актеров и местных жителей собрано 12,5 млн долларов. Именно такая сумма требуется, чтобы уберечь визитную карточку мегаполиса и не допустить строительства эксклюзивного жилья на примыкающем к ней участке земли.

«Сегодня историю увенчал по-голливудски счастливый финал. Участок земли «Кахуэнга парк» будет присоединен к Гриффит-парку и сохранен навечно», — объявил председатель Trust for Public Land Уилл Роджерс, который провел пресс-конференцию совместно с губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером. Последний назвал надпись «самым узнаваемым в мире символом калифорнийской мечты». «Когда-то я покинул Австрию и отправился в путь в США с несколькими долларами в кармане и мечтой стать актером. Сейчас я горд тем, что нам удалось создать общественно-коммерческое партнерство с целью уберечь исторический символ. Он на протяжении поколений будет продолжать привлекать деятелей искусств, мечтателей и австрийских культуристов», — добавил Шварценеггер.

По состоянию дел на 14 апреля Trust for Public Land не хватало 1,5 млн долларов, уточнил Роджерс. Недостающие средства были привлечены благодаря грантам в размере 500 тысяч долларов каждый, обещанным фондом знаменитого ювелирного дома Tiffany и Айлин Гетти — внучкой покойного миллиардера-мецената Пола Гетти. Последние 900 тысяч долларов в общую «копилку» внес основатель журнала Playboy Хью Хефнер. «Мои детские мечты и фантазии пришли из фильмов, и образы, созданные Голливудом, повлияли на мою жизнь и на Playboy. Знак Голливуда — это его Эйфелева башня, и я счастлив, что мне удалось помочь сохранить это знаменитое культурное достояние", - сказал главный плэйбой планеты. В число знаменитостей, пожертвовавших средства на сохранение знака, вошли также актер Том Хэнкс и режиссер Стивен Спилберг. Всего в сборе средств приняли участие 50 штатов и 10 стран, пишут «Известия».

Trust for Public Land оговорила себе право купить участок земли площадью 55,8 га, примыкающий к надписи. Срок действия опциона первоначально истекал 14 апреля. Владелец земли — компания Fox River из Чикаго — согласилась перенести крайний срок на 16 дней. Если к этой дате не удалось бы собрать остающуюся часть суммы, то участок был бы снова выставлен на продажу, отмечает NEWSru.com.

Общественная организация передаст землю на склоне горы Маунт-Ли городу Лос-Анджелесу с тем, чтобы присоединить ее к расположенному рядом парку «Гриффит-парк». Это позволит защитить надпись «Голливуд» от соседства с виллами, которые планировала возвести компания Fox River. Она рекламировала недвижимость как место потенциального строительства эксклюзивного жилья с круговой панорамой и видом на мегаполис и долину Сан-Фернандо.

Символ Лос-Анджелеса и фабрики грез был возведен в 1923 году. Тогда надпись состояла из 13, а не 9, как сейчас, латинских букв. Они составляли слово Hollywoodland — рекламу земельных участков.