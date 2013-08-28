Новости Беларуси. Подарок на колесах. Каждая область Беларуси к началу учебного года получит от Банка развития по 10 школьных автобусов «МАЗ». На них будут перевозить детей из сельской местности к учебным заведениям.

Первую партию (60 машин) 28 августа уже передали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В апреле Президент поручил председателю правления Банка реализовать госпрограмму «Школьный автобус», которой предусмотрено в течение пяти лет полностью решить проблему с обеспечением сельских населенных пунктов школьным транспортом.

Сергей Румас, председатель правления Банка развития Республики Беларусь:

Мы ставим задачу закрыть потребность наших исполнительных органов власти в школьных автобусах, которые будут полностью соответствовать требованиям по перевозке детей. Мы не оканчиваем работу по программе только передачей автобусов. Мы будем внимательно мониторить каждый автобус, как он будет работать, в том числе его техническое состояние, возможные поломки, возможные нюансы эксплуатации в сельской местности.

Ярко-желтый цвет, проблесковые маячки, громкая связь. Для удобства самых маленьких – выдвижная ступенька. В «Школьнике» так называют его между собой сборщики – 22 пассажирских места. У каждого – ремень безопасности. Поручни и специальные полки – для сумок и рюкзаков. И главное – 60 километров в час. Максимальная скорость автобуса принудительно ограничена, как одна из мер безопасности.

Пусть он и немного дороже, чем известные российские аналоги, но на детях белорусские производители решили не экономить. Ведь ездить придется и в дождь, и в метель из самых отдаленных деревень.

Илья Субботин, заместитель коммерческого директора Минского автомобильного завода:

Наши автобусы оснащаются пневматической подвеской, что существенно улучшает плавность хода этого автобуса. Также ещё одним преимуществом считается применение дисковых тормозных механизмов. А еще бы хотелось очень отметить эффективную система отопления, которая применяется на данном автобусе.

Символичный момент: обычно вручают ключи от здания, а здесь – от зажигания, пошутил банкир Сергей Румас.

Две трети детей из сельской местности подвозят на учебу школьными автобусами, треть – добираются на рейсовых. Полностью решить этот вопрос в Беларуси планируют в ближайшие пять лет – закупить минимум 300 машин. Программу «Школьный автобус» по поручению Президента реализует Банк развития с апреля 2013 года.

Сергей Румас:

Многие не верили, что 60 специальных автобусов могут быть произведены за несколько месяцев, но наш флагман автомобилестроения очередной раз не подвел.

МАЗ уже поставил на поток производство таких автобусов. Их хорошо покупают не только у нас, но и в России.

Виктор Основский, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

«МАЗ» выпускает этот автобус не только как школьный, но и как автобус для перевозки по сельской местности, по пересеченной местности. На сегодняшний день уже кроме программы «Школьный автобус» выпущено более 40 единиц, которые успешно работают в Республике Беларусь и других странах и хорошо себя зарекомендовали.

Социальная ответственность бизнеса – в действии. В этом году банк развития выделил около 32 миллиардов спонсорской помощи на транспорт. В бюджете будущего года эту цифру планируют увеличить.