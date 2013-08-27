Набор учащихся в профессионально-технические учреждения образования продлен до 15 сентября

Новости Беларуси. Второе дыхание вступительной кампании. Набор учащихся в профессионально-технические учреждения образования продлили до 15 сентября.

Пока есть свободные места на строительные специальности. К примеру, такие как каменщик и бетонщик. А самыми востребованными профессиями у абитуриентов стали проводник пассажирского вагона, помощник машиниста, кассир и повар-кондитер, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Михаил Мирончик, председатель Комитета по образованию Мингорисполкома:

Ситуация демографической обстановки этой категории подростков, конечно, отразилась и на контрольных цифрах приема наших учащихся профессионально-технических учреждений. На сегодняшний день на 92% набор осуществлен. В принципе, это, наверное, даже чуть выше, чем по республике.