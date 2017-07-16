«Казаки-разбойники» XXI века: что такое уличные квесты и какие от них вред и польза

Новости Беларуси. Еще одно новое слово из словаря цифровой эпохи – квест. Изначально это жанр компьютерных приключенческих игр-головоломок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Однако сегодня виртуальное становится уже реальным. Пишется сценарий с заданиями в стиле детективного романа или фильма-триллера. Создается команда, которой предстоит его пройти не на компьютере. Вот несколько названий для примера – «Ловушка психопата», «Комната-«Пила», «Во все тяжкие», «Последняя экскурсия». Городские «квесты» – игра, у которой есть сценарий и реальные действующие персонажи. Бывают различные: уличные и в закрытом помещении. С одной стороны, все безобидно. А есть и другая. Елена и подумать не могла, что увидит, как из одного столичного дома похищают людей люди с пистолетом и в масках.

Елена Кравченко:

Возле соседнего подъезда они останавливаются, высовывается рука, направляется на подъезд. И я вижу, что в этой руке пистолет. Для меня это вообще невообразимо. И из подъезда выскакивают 3-4 человека, садятся в машину и уезжают. Я, конечно, сильно перепугалась. У Елены от этой возникшей перед глазами ситуации эффект был такой, что сердце затрепетала. Звонок в милицию – и вот какой ответ. Елена Кравченко:

Позвонили нам и сказали: «Спасибо большое за бдительность. Но это была игра. Мы проводим объяснительные мероприятия». Но это ужас на самом деле. Я очень сильно испугалась, у меня дико билось сердце. Я думала, что на самом деле людей воруют. В Беларуси и не только подобного рода игры для взрослых проходят почти 15 лет. Конечно, истории бывают разные, как и их продолжение. Вот Евгений Шапашников, а он одним из первых этот вид активного и умственного отдыха в стране развивать начал. Легально. И приставка у этого развлечения – авто.

Евгений Шапашников, организатор уличных квестов:

Раньше просто: Борисов, все полетели, кто первый, тот и молодец. Сейчас уже такого нет, потому что безопасность прежде всего. Вспоминает ситуации разные. Бывало, и милицию на них вызывали, и трагедии происходили. Евгений Шапашников, организатор уличных квестов:

На особо шумных, буйных игроков вызывали милицию. И это все касается именно развлечения уличного. Юлия Телепун, а она почти 10 лет активный участник гонок за подсказками и городского ориентирования, открыла собственный проект. Все игры (как для малышей, так и для взрослых) проходят в помещениях закрытых и, что главное самое, условиях безопасных.

Юлия Телепун, организатор квестов:

Мы строим квесты так, чтобы там не было открытых розеток, проводов, где игроки могут пострадать. То есть квест полностью автоматически работает, но оно все 100% безопасно для людей. Ее отношение к так называемым розыгрышам с оружием обусловлено принципами моральными и эстетическими. И вот пример, какими подарками люди пытаются удивить родных и знакомых. Юлия Телепун, организатор квестов:

Вы пришли красивый с цветами, с букетами, а в этом момент подъехал бы автомобиль, полностью тонированный, выбежали бы люди с автоматами, камуфляже и «упаковали». Гостей бы привезли все-таки к ресторану, а не в лес закапывать. Психолог Оксана Бланк историю о том, что такие оригинальные розыгрыши могут повлиять не только на психику, на здоровье людей, поддерживает.

Оксана Бланк, психолог:

Людям, которые наблюдают со стороны, это выглядит довольно некомфортно. Может быть, даже страшно. Когда такой человек выскакивает на улицу, вызывается милиция, это нарушает жизнь других людей, то мы здесь говорим, что на самом деле это мешает другим людям, здесь необходимо в первую очередь думать о том, что происходит, какие последствия такого квеста. И если все квесты или розыгрыши предполагают сценарий, то мы вам предлагаем собственный. Цель в этой игре – в образе вызывающем добраться автостопом из центра города до кольцевой. Проверим тот так называемый психологический фактор. 10 минут, 20, проходит час. Эффекта нет. Видимо, даже таксистам такой «товарищ» совсем не клиент.